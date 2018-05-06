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Появилось видео, как японский боец MMA отправил американца в нокаут за 9 секунд
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    Появилось видео, как японский боец MMA отправил американца в нокаут за 9 секунд

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    Появилось видео, как японский боец MMA отправил американца в нокаут за 9 секунд

    Фукуока, 6 мая. Американский боец ММА Йен Макколл в воскресенье встретился с соперником из Японии Кедзи Хоригути на турнире в Фукуоке — бой не получился длинным: боец из США упал на ринг после девяти секунд поединка.

    Видео весьма непродолжительного даже для смешанных единоборств боя появилось на Youtube. 

    На ролике видно, как выступающий перед японской публикой Хоригути играючи отправляет своего соперника на ринг хуком с левой руки. Макколл оседает, японский спортсмен бросается добивать соперника, а рефери останавливает бой.

    Напомним, звезде ММA Федору Емельяненко ранее потребовалось 49 секунд, чтобы отправить в нокаут американского бойца на турнире Bellator. 

    Автор: Федор Веснин
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