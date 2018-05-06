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Сирия: военные САА присоединились к акции «Георгиевская ленточка» в Алеппо
Весь мир
Сирия: военные САА присоединились к акции «Георгиевская ленточка» в Алеппо
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    Сирия: военные САА присоединились к акции «Георгиевская ленточка» в Алеппо

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    Сирия: военные САА присоединились к акции «Георгиевская ленточка» в Алеппо

    Дамаск, 6 мая. Военнослужащие сирийских правительственных войск присоединились к акции «Георгиевская ленточка» в городе Алеппо одноименной  провинции Сирийской Арабской Республики. Акция была организована российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии после посещения раненых сирийских военных в районе Могамбо.

    «Сегодня начальник отдела Центра по примирению по городу Алеппо генерал-майор Сергей Попов посетил военный госпиталь в районе Могамбо.  Российский генерал обсудил с начальником госпиталя как протекает лечение раненых и какую помощь может предоставить Россия», — цитирует РИА Новости источник в госпитале.

    В свою очередь, многие военные САА поддержали всемирную акцию «Георгиевская ленточка», прикрепив символ к своей груди. Кроме того, российские военные раздавали георгиевские ленты раздавались военными Центра примирения РФ всем желающим мирным жителям.

    Ранее сообщалось, что за месяц в Алеппо вернулись более 70 тысяч мирных жителей.

    Автор: Сергей Свазовский
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