Сирия: военные САА присоединились к акции «Георгиевская ленточка» в Алеппо

Дамаск, 6 мая. Военнослужащие сирийских правительственных войск присоединились к акции «Георгиевская ленточка» в городе Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Акция была организована российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии после посещения раненых сирийских военных в районе Могамбо.

«Сегодня начальник отдела Центра по примирению по городу Алеппо генерал-майор Сергей Попов посетил военный госпиталь в районе Могамбо. Российский генерал обсудил с начальником госпиталя как протекает лечение раненых и какую помощь может предоставить Россия», — цитирует РИА Новости источник в госпитале.

В свою очередь, многие военные САА поддержали всемирную акцию «Георгиевская ленточка», прикрепив символ к своей груди. Кроме того, российские военные раздавали георгиевские ленты раздавались военными Центра примирения РФ всем желающим мирным жителям.

Ранее сообщалось, что за месяц в Алеппо вернулись более 70 тысяч мирных жителей.