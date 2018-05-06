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Худрук детской филармонии Петербурга погиб на гастролях в Германии
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    Худрук детской филармонии Петербурга погиб на гастролях в Германии

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    Худрук детской филармонии Петербурга погиб на гастролях в Германии

    Москва, 6 мая. Известный театральный деятель, главный режиссер Государственной филармонии Петербурга для детей и юношества Юрий Томошевский погиб на 62-м году жизни.

    В субботу, 5 мая, во время гастролей в Германии с ним произошел несчастный случай.

    «Он был на гастролях в Германии. Что-то случилось: то ли споткнулся, то ли упал. Несчастный случай. Ничего не предвещало, — рассказала в комментарии для «Телеканала 78» помощница художника Михаила Шемякина Софья Козич.

    Информации о том, где и когда похоронят режиссера, пока нет.

    Отметим, Томошевский — выпускник ГИТИСа, в конце 80-х при поддержке Г.А. Товстоногова он открыл театр-студию «Приют комедианта». С 2005 года являлся художественным руководителем Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.

    Автор: Федор Веснин
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