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Премьеру фильма «Собибор» в Чехии сопровождал аншлаг
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    Премьеру фильма «Собибор» в Чехии сопровождал аншлаг

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    Премьеру фильма «Собибор» в Чехии сопровождал аншлаг

    Прага, 6 мая. Премьера российского фильма «Собибор» в пражском кинотеатре «Длабачов» режиссера Константина Хабенского о событиях Второй мировой войны прошла при заполненном зале. Об этом сообщает ТАСС. Дирекция заведения отмечает, что билеты на картину были проданы задолго до дня показа.

    «Премьерный показ «Собибора» прошел при полном аншлаге. В зрительном зале не было ни одного свободного места. Билеты были распроданы задолго до премьеры», — цитирует ТАСС источник в кинотеатре.

    Отмечается также, что значительную  часть аудитории составило молодое поколение. В частности, картина вызвала интерес студентов вузов и учащихся гимназий. Премьерный показ посетили и многие ветераны, не понаслышке знающие о немецкой оккупации. 

    Режиссер фильма Константин Хабенский побывал в Праге лично. Он подробно рассказал о том, как создавался его первый фильм.

    Ранее фильм «Собибор» был показан для ООН в Нью-Йорке. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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