Отряд ВСУ наткнулся на взрывное устройство в Донбассе, один человек погиб

Киев, 6 мая. Отряд ВСУ, патрулировавший местность в районе Горловки в Донбассе, наткнулся на взрывное устройство. Двое военных в результате получили ранения, один — погиб. Об этом в воскресенье информирует пресс-центр Объединенных сил Украины.

Отмечается, что подорвавшиеся на бомбе бойцы являются военнослужащими механизированного батальона.

«На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены», — сообщается в комментарии пресс-центра, появившемся в Facebook.

В заявлении Объединенных сил Украины также говорится о том, что прибывшая на место инцидента группа военных попала под огонь.

Напомним, ранее стало известно, что в Донбассе автомобиль украинских силовиков во время передвижения по своим же полям подорвался на мине.