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Отряд ВСУ наткнулся на взрывное устройство в Донбассе, один человек погиб
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    Отряд ВСУ наткнулся на взрывное устройство в Донбассе, один человек погиб

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    Отряд ВСУ наткнулся на взрывное устройство в Донбассе, один человек погиб

    Киев, 6 мая. Отряд ВСУ, патрулировавший местность в районе Горловки в Донбассе, наткнулся на взрывное устройство. Двое военных в результате получили ранения, один — погиб. Об этом в воскресенье информирует пресс-центр Объединенных сил Украины.

    Отмечается, что подорвавшиеся на бомбе бойцы являются военнослужащими механизированного батальона.

    «На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены», — сообщается в комментарии пресс-центра, появившемся в Facebook.

    В заявлении Объединенных сил Украины также говорится о том, что прибывшая на место инцидента группа военных попала под огонь.

    Напомним, ранее стало известно, что в Донбассе автомобиль украинских силовиков во время передвижения по своим же полям подорвался на мине. 

    Автор: Федор Веснин
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