Сирия, 7 мая. Курды провели аресты среди мирных жителей Ракки. ИГИЛовцы лишились командного пункта в результате боевых вылетов ВВС Ирака в Дейр-эз-Зоре. Под обломками зданий, разрушенных во время авианалетов ВВС США в Ракке, были найдены тела гражданских лиц, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ударили по позициям «Ан-Нусры»*** на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся к вывозу радикалов из Хомса в Идлиб и Алеппо; обнаружили массовые захоронения в Восточной Гуте; продолжают эвакуировать боевиков из Дамаска на север Сирии; открыли трассу Хама — Хомс.

«Исламское государство»1: потеряло несколько строений на юге от Дамаска; ранило фотографа сирийского агентства новостей во время столкновений с САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела междоусобные бои с исламистами в городе Аль-Баб на севере провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС САР на западе Идлиба; противостояла САА северо-западнее Алеппо; оказалась под ударом артиллерии САР на юге провинции Идлиб; застрелила одного из мирных жителей в северной части Идлиба.

Курды: арестовали мирных жителей к северу от Ракки; намереваются построить новые КПП в городе Ракка; приняли в свои ряды 13 ИГИЛовцев, добровольно сдавшихся на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВВС Ирака: уничтожили штаб-квартиру ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

После того как «Исламское государство» понесло серьезные потери в живой силе и утратило большую часть ранее занимаемых территорий, террористы вернулись за стол переговоров с сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон и представителями правительства САР. Тем не менее во второй половине дня бои возобновились, в результате чего под контроль САА перешли еще несколько строений, однако при перестрелках был ранен фотограф одного из сирийских информационных агентств. Согласно сведениям новостного портала Al Masdar News, в течение следующих 24 часов боевики будут вынуждены сдать позиции.

На северо-востоке от Дамаска в районе Восточной Гуты, освобожденной в середине апреля, были обнаружены две общие могилы жертв боевиков. Как передавали военные источники AMN, захоронения находились в населенных пунктах Дума и Аш-Шифуния. По большей части среди убитых находились сирийские военные. Эксперты выяснили, что военнослужащие были казнены джихадистами во время столкновений 2013 года.

Тем временем еще одна группа радикалов покинула населенные пункты Ялда, Бабила и Байт Сахм и направилась в Алеппо по условиям мирного соглашения с сирийскими властями, передавал военный источник в социальной сети Twitter (almotwasset).

Провинция Алеппо

Боевики, эвакуированные из Дамаска, продолжили прибывать на подконтрольные Сирийской свободной армии (ССА) территории Алеппо. Как передавало агентство новостей Al Manar News, к КПП «Абу-Зинден» была доставлена вторая партия радикалов.

Северо-западнее столицы провинции в минувшие сутки вновь фиксировались вооруженные стычки между правительственной армией и радикалами вооруженной оппозиции, выступающими на стороне «Джебхат Ан-Нусры»1. По данным интернет-портал Emaan News Center, артиллерийским обстрелам войск САР подверглись расположения боевиков недалеко от населенных пунктов Хурайтан, Ар-Рашидин и Хан Аль-Асль. О нанесенном «Тахрир Аш-Шам» уроне не сообщалось.

В городе Аль-Баб вновь прошли митинги мирного населения против произвола исламистов Сирийской свободной армии (ССА). В ответ на это радикальные формирования ССА открыли огонь по демонстрантам. Об этом сообщал в сети Twitter военный источник (salwan2). Информации о жертвах среди гражданских лиц все еще не поступало. Позднее умеренные формирования ССА начали перестрелки с нападавшими, в результате чего как минимум четыре исламиста были убиты.

Провинция Хомс

В провинцию Хомс был доставлен гуманитарный груз от российского Центра по примирению враждующих сторон. Как сообщило Минобороны РФ, продовольственные наборы получили жители населенного пункта Хуаш. Кроме того, всем нуждающимся была оказана медицинская помощь.

Между тем было объявлено об открытии стратегической трассы, пролегающей через города Хама и Хомс. Как передавало информационное агентство Al Masdar News, магистраль была зачищена от мин и СВУ, заложенных боевиками. Предварительно военнослужащие САА также уничтожили все баррикады и траншеи, преграждающие пути. Напомним, исламисты, контролировавшие данные территории, покинут север Хомса уже сегодня, о чем сообщал интернет-портал Syria Watan News.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки иракская авиация возобновила боевые вылеты в Сирийской Арабской Республике (САР), передавал Twitter-канал (dorarsite). Военные самолеты ВВС Ирака нанесли удары по военным объектам «Исламского государства», информацию о местонахождении которых удалось получить сотрудникам разведки. В результате бомбардировки была уничтожена штаб-квартира ИГИЛовцев. Напомним, Минобороны Ирака ранее сообщало о том, что боевые вылеты проводятся с разрешения общего центра по безопасности в составе России, Сирии и Ирана. Впервые иракские ВВС атаковали ИГИЛовцев на территории САР во второй половине апреля.

Между тем по данным новостного портала Al Masdar News, 13 террористов «Исламского государства» добровольно сдались курдским отрядам SDF и YPG. Местные активисты утверждали, что ИГИЛовцы вступили в ряды курдских формирований, как неоднократно происходило ранее.

Провинция Ракка

Сотрудники курдской полиции «Асайиш» начали проводить аресты среди мирных жителей в провинции Ракка. Как передавал информационный портал Al Manar News, в районе населенного пункта Хнез, расположенного севернее Ракки, были арестованы женщина и двое ее детей. Очевидцы заявляют, что законных причин для задержания не было. Позднее курды объявили о закрытии интернет-кафе в административном центре региона. Все это может вызвать активизацию протестных настроений.

Появилась информация о том, что Демократические силы Сирии**** (SDF) перебросили в Ракку дополнительные подразделения, чтобы начать строительство новых укрепленных пунктов на окраинах города.

К вечеру стало известно о том, что под завалами зданий, разрушенных в результате авианалетов ВВС коалиции США, были обнаружены тела около 50 погибших гражданских лиц.

Провинция Идлиб

На протяжении всего дня российская авиация наносила авиаудары по укрепрайонам террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» на юге провинции Идлиб. Под ударами военных самолетов ВКС РФ оказались военные объекты «Джебхат Ан-Нусры» неподалеку от населенных пунктов Аринба и Трамла. Сведений о нанесенном джихадистам уроне все еще не поступало. Вместе с тем укрепрайоны «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 подверглись артобстрелам сирийских подразделений, о чем сообщал медиа-портал Emaan News Center.

В деревне Кафр Бунни произошло нападение на одного из местных граждан. Мужчина был обнаружен убитым на окраине населенного пункта. Местные активисты заявили, что мирный житель был застрелен боевиками одного из формирований вооруженной оппозиции, предположительно «Джебхат Ан-Нусры».

Во второй половине дня на западе региона активизировались сирийские ВВС. По информации телеканала HalabToday TV, вертолеты ВВС Сирии атаковали позиции боевиков в районе города Джиср Аш-Шугур, откуда джихадисты ведут огонь по территориям Латакии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)