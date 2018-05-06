Каррера согласился возглавить «Ювентус» — СМИ

Москва, 6 мая. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера возглавит туринский «Ювентус». Об этом в воскресенье пишут итальянские СМИ, указывая, что Каррера дал согласие на возвращение на родину в том случае, если нынешний тренер туринцев, Массимилиано Аллегри, покинет свой пост.

О том, что завершающийся сезон вполне может стать для Аллегри последним в «Ювентусе», много писалось и ранее.

По информации итальянских СМИ, Каррера не только планирует встать у руля одной из самых именитых команд Серии А, но и намерен перевезти вслед за собой лидеров «Спартака» Фернандо и Промеса.

Напомним, под руководством Карреры в прошлом сезоне «Спартак» спустя 16 лет вернул себе золотые медали чемпионата России. Этот сезон красно-белые завершат на позиции не ниже третьей, что гарантирует им участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.