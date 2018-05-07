Сирия, 7 мая. Коалиция во главе с США и курды продолжают усиливать свои позиции на востоке от Евфрата в Дейр-эз-Зоре. В центре города Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо взорвался заминированный автомобиль. «Джебхат ан-Нусра»***1 намерена сорвать перемирие на севере Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под обстрелом «Тахрир аш-Шам» на окраине города Даръа; фиксируют значительную активизацию пролетов израильской авиации в небе над Эль-Кунейтрой.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 усиливает маскировку и формирует новые снайперские позиции на крышах зданий в южной части Дамаска; рискует потерять анклав на юго-западе САР в результате готовящейся операции «Джейш Аль-Ислам»*****.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): планирует сорвать перемирие в районе Растанского котла.

Сирийская свободная армия** (ССА): продолжает междоусобные бои на северо-востоке Алеппо; подозревается в организации взрыва в центре города Аль-Баб.

Международная коалиция: перебросила на восток провинции Дейр-эз-Зор дополнительную бронетехнику, военные пикапы и больше ста французских солдат.

Провинция Дамаск

Несмотря на утрату значительной части подконтрольных территорий на юге Дамаска, большие потери в живой силе и технике, а также на расчленение террористического анклава на этом направлении силами Сирийской арабской армии (САА), большинство главарей «Исламского государства» стремятся продолжить вооруженное сопротивление, дабы нанести правительственным войскам САР максимальные потери. Параллельно боевики усиливают маскировку, передает Twitter-канал (@NatDefFor), что может свидетельствовать об их намерении неожиданно прорваться сквозь линию окружения САА и покинуть зону боевых действий. Кроме того, отмечается, что полевые командиры группировки формируют временные снайперские огневые точки на крышах зданий, откуда можно наблюдать за подступами к передовым позициям ИГ1. Тем самым террористы рассчитывают замедлить темпы продвижения правительственных сил.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб, расположенном на северо-востоке от Алеппо, продолжаются вооруженные столкновения между боевиками отдельных бригад Свободной сирийской армии (ССА). По информации агентства Euphrates Post, турецкие военнослужащие и отряды группировки «Ахрар аш-Шам» пытаются положить конец междоусобным стычкам в рядах союзников, но пока безрезультатно. Между тем местный источник в Twitter (@IdrisAl_oso) передает, что в центральной части Аль-Баба взорвался заминированный автомобиль. Информации о том, кто именно причастен к проведению теракта, пока нет, однако предполагается, что в нем замешаны исламисты одной из контролирующих город бандгрупп ССА. Данные о количестве убитых и раненных в результате взрыва в настоящий момент уточняются.

Провинция Хомс

На фоне договоренностей о капитуляции вооруженной оппозиции в районе Растанского котла, расположенного между Хомсом и Хамой, несогласные с перемирием боевики активизируют диверсионную деятельность в регионе с целью сорвать данные соглашения. По данным портала Al Manar News, продолжающие сопротивление отряды, которые в основном подчиняются главарям «Джебхат ан-Нусры», планируют атаки и провокационные обстрелы позиций САА к северу от Хомса, в том числе в окрестностях Ар-Растана. Отмечается, что на этом направлении исламисты спешно меняют места расположения своих пунктов управления и складов с вооружением. Между тем в Харб Нафсе оборудован новый склад боеприпасов, куда уже организована доставка дополнительных военных средств. Также отмечается перемещение бандгрупп джихадистов в предместьях городов Из ад-Дин и Тель Тахун.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы международной коалиции, возглавляемой США, продолжают укреплять систему обороны и наращивать группировку сил на своих опорных пунктах, прикрывающих нефтеперерабатывающие заводы на восточном берегу Евфрата. По сведениям местного информагентства Euphrates Post, на их позиции к северо-западу от населенного пункта Хшам прибыла новая бронетехника, военные пикапы и дополнительная живая сила. В частности, в восточную часть провинции Дейр-эз-Зор были передислоцированы больше ста военнослужащих ВС Франции. Подконтрольные американцам курдские Демократические силы Сирии (SDF)**** между тем усиливают фортификацию чуть южнее — на другой стороне реки параллельно городу Меядин.

Провинция Даръа

Боевики «Джейш Аль-Ислам» активизировали разведывательную деятельность вблизи линии соприкосновения с отрядами террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющейся частью ИГИЛ, на западе провинции Даръа. Согласно сведениям информационного ресурса в Twitter (@middleeastwars), «Армия ислама» пытается вскрыть расположения ключевых пунктов управления противника в районе бассейна реки Ярмук в преддверии масштабной операции вооруженной оппозиции против ИГ в регионе. Отмечается, что зачистить наконец данный анклав «Исламского государства» в Даръа боевиков побудила утрата позиций в Восточной Гуте, на севере Хомса и в Восточном Каламуне.

Тем временем отряды одной из местных исламистских группировок, аффилированных с «Джебхат Фатх аш-Шам», обстреляли опорные пункты правительственных войск САР на окраине города Даръа. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@PetTheGreat1) оппозиционный источник. Утверждается, что огонь велся джихадистами из тяжелых артиллерийских орудий. Никаких данных о возможных потерях САА не приводится.

Провинция Эль-Кунейтра

Военные источники новостного агентства Syria Call сообщают, что в небе над Голанскими высотами в юго-западной сирийской провинции Эль-Кунейтра отмечается резкое увеличение количества пролетов израильской военной авиации. Напомним, что Тель-Авив за все время сирийского конфликта несколько десятков раз наносил авиаудары по территории арабской республики, в том числе по объектам правительственной армии САР. Стоит отметить, что многие военные эксперты уверены — Израиль оказывает поддержку местным антиправительственным группировкам, в том числе связанным с «Джебхат ан-Нусрой», дабы расширить свою сферу влияния на Голанах. Таким образом, активизация пролетов израильских ВВС, вероятно, имеющих разведывательные цели, может свидетельствовать о готовящейся операции боевиков-исламистов против САА в этом регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)