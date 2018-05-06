Нелюбовь Порошенко: кажется, президент Украины рассказал самый короткий анекдот в мире

Петр Порошенко побеседовал по душам с немецким изданием Focus. В какой-то момент журналист предложил собеседнику закончить фразу: «Я люблю деньги, потому что…». Политик ответил, что не любит их вовсе.

Немецкие СМИ: Порошенко заявил, что «не любит деньги»



Для того, чтобы произвести впечатление на европейских друзей, президент Украины, порой, явно перегибает палку в своем красноречии. https://t.co/yNnGjZKTB3 pic.twitter.com/7zlc1kVJUU — Viva Pravda (@VivaPravda) May 6, 2018

Украинцы насмеялись вдоволь. Очень уж ярко проявилась «нелюбовь» Петра Алексеевича за последние четыре года.

Все началось с обещаний продать бизнес в случае успеха избирательной кампании. Уже эта задача оказалась непосильной. Против воли гаранта его активы увеличились в несколько раз. Хотя с победой «революции достоинства» украинскому бизнесу пришлось совсем несладко. Многие предприятия, которыми еще недавно гордилась страна, оказались на грани выживания, или вовсе прекратили свое существование.

Буквально на днях о банкротстве заявил крупнейший (он же единственный) производитель шин на Украине — компания «Росава». Любопытно, что менее года назад на предприятии побывал глава правительства Владимир Гройсман. По его словам, руководство компании назвало 2017 год самым успешным в истории. Премьер-министр даже слоган придумал: «Росава-красава». Но внезапно (на волне великого успеха) компания заявила о скором прекращении своей деятельности.

ПРОЩАЙ "РОСАВА"

В УКРАИНЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ КРУПНЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШИН И АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК

В Белой Церкви будет прекращена работа крупнейшего в Украине предприятия по пр-ву шин и автомобильных покрышек ОАО "Росава"

Мощности "Росавы"-до шести миллионов шин в год... pic.twitter.com/jwqRgnUDMA — Boris Borisenko (@BorisBorisenko5) May 3, 2018

Судьба «Росавы» отнюдь не уникальна. «Коварный» план киевских властей загубить отношения с Россией ради «самого большого рынка мира» (то есть европейского) оказался утопией.

При всей любви к «ценностям Майдана», в экономической жизни европейцы без лишних сантиментов толкаются локтями. Так что евроинтеграция не приносит украинским производителям особых дивидендов. И уж никак не компенсирует падение торгово-экономических отношений с Москвой.

Кроме того, платежеспособность населения снизилась в разы, что одинаково бьет по бизнесу от мала до велика.

Впрочем, самому Порошенко евроинтеграция пошла на пользу. Roshen определенно имеет успех. Но ведь не только за Roshen «стоял Майдан».

Свежий пример не жадности украинского президента явили так называемые «пленки Онищенко».

Хук растопыренными пальцами



Обнародование «пленок Онищенко» стало последним предупреждением для Порошенко Итак, «пленки Онищенко», которыми беглый нардеп без малого два года стра... https://t.co/22xY7OHsZS pic.twitter.com/TVjNWrOzIz — ЛЭД Новости (@pravda24) May 5, 2018

Из записей беглого депутата Верховной рады следует, что Порошенко великодушно простил министра времен Виктора Януковича «хорошего парня Колю» за «символическую» плату.

Схваченный за руку президент-казнокрад не счел нужным как-то комментировать инцидент. В последнее время именно такой тактике отдают предпочтение на Банковой — просто молчать. В частности, глава государства остался в стороне от четырехлетней годовщины со дня Одесской трагедии — дня, когда от рук украинских неонацистов погибли 48 одесситов.

Порошенко вводит новые санкции против РФ и сам же их обходит



2 мая никто из официальных государственных лиц не отреагировал на годовщину трагедии в Одессе. Было не до того, поскольку официально «пороли» Россию. На заседании СНБО президент Порошенко покл https://t.co/Wgylu1mOG6 pic.twitter.com/RiieZ0fATZ — RusDozorRu (@rusdozor_ru) May 3, 2018

Как бы там ни было, патологическая алчность и беспринципность Петра Порошенко давно и заслуженно стали неотъемлемой частью его политического имиджа. Поэтому новый хит «Я не люблю деньги» был зачислен публикой в категорию анекдотов.

Самый короткий анекдот в мире раньше звучал так: «Проходит как-то ирландец мимо паба». Кажется, Петр Алексеевич побил рекорд, установив новое достижение мирового масштаба.

Заявление Порошенко, что он не любит деньги стало анекдотом в украинских соцсетях)) pic.twitter.com/rndf1cgGOf — Ray (@Ray_net_ua) May 6, 2018

Девушка по имени Ольга искренне посочуствовала деньгам из-за их безответной любви. Они-то Петра Алексеевича очень любят.

Порошенко назвал себя олигархом, который не любит деньгиhttps://t.co/Tkp1qcaYI9

Но выполнить свое обещание об отказе от бизнеса так и не смог - очень уж деньги его любят! pic.twitter.com/7yp3q4W8o9 — ollga k. (@k_ollga) May 6, 2018

Политолог Владимир Корнилов заподозрил, что одиозная цитата родилась в результате «трудностей перевода».

«Порошенко в интервью немцам заявил, что не любит деньги. Интересно, они при переводе слово «тратить» упустили или фразу «в чужом кармане»?, — написал Корнилов в Twitter.

Может в этот момент переводчик поперхнулся от неожиданности ? ) — Олег Минаков (@muvfL13ZwgGpmeR) May 6, 2018

Помимо чудес словесного альтруизма, украинский президент выразил готовность «отдать жизнь» ради великого народа. Украинского, конечно.

Порошенко заявил, что не любит деньги и готов отдать жизнь за Украину — Алексей Астанков (@tisleare82) May 6, 2018

Вот это смело, это от души! Правда, последние четыре года Петр Алексеевич жертвует исключительно чужими жизнями. Здесь уместно вспомнить еще одно его обещание в канун выборов — закончить АТО за считанные часы. Эти считанные часы длятся вечность...

На деле карательная операция в Донбассе не имеет конца. Между Киевом и республиками растет отчуждение.

Но Порошенко, не моргая глазом, называет себя «президентом мира». Страшно себе представить, как выглядит на Украине президент войны.