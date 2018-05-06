Российские военные в Армении восстановили более 100 мемориалов в преддверии Дня Победы

Ереван, 6 мая. Военнослужащие РФ в Армении в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне восстановили и отремонтировали более 100 мемориалов русским воинам на территории страны.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«На территории Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов военнослужащие соединения выполнили ремонтные работы, побелку и покраску памятников на мемориальных комплексах «Воинская Слава», «Холм Чести», «Воинам танкистам», «Воинам зенитчикам» и других воинских захоронениях», — отмечается в комментарии пресс-службы.

Кроме того, военные с российской базы, дислоцированной в Армении, привели в порядок памятники, находящиеся на территории военных городков.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, в Гюмри, где расположена российская военная база, и Ереване 9 мая пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.