Число жертв взрыва в польской шахте увеличилось до двух

Варшава, 6 мая. В результате взрыва в шахте на юге Польши погибли два человека. Об этом рассказали в Ястемжской угольной компании.

В момент взрыва под землей работали около 250 шахтеров. Большинство успели эвакуироваться, однако несколько человек на поверхность не поднялись.

«Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть», — приводит ТАСС комментарий директора угольной компании, занимающейся добычей в шахте.

Отмечается, что продвижение спасателей вглубь шахты было затруднено из-за высокого содержания метана в воздухе. В настоящее время специалисты продолжают поиски еще троих остающихся под землей горняков.