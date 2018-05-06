Число погибших при взрыве в мечети Афганистана увеличилось до 17

Кабул, 6 мая. В провинции Хост на востоке Афганистана прогремел взрыв. В результате случившегося не менее 17 человек погибли, 34 получили ранения. Такие сведения приводит телеканал Tolo News со ссылкой на начальника полиции провинции Абдула Маннана.

Ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли не менее 12 человек. Взрыв прогремел в мечети после полуденной молитвы в воскресенье, 6 мая.

Полиция подтвердила факт взрыва. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Как сообщают СМИ, ни одна действующая в стране террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся.