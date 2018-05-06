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Число погибших при взрыве в мечети Афганистана увеличилось до 17
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    Число погибших при взрыве в мечети Афганистана увеличилось до 17

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    Число погибших при взрыве в мечети Афганистана увеличилось до 17

    Кабул, 6 мая. В провинции Хост на востоке Афганистана прогремел взрыв. В результате случившегося не менее 17 человек погибли, 34 получили ранения. Такие сведения приводит телеканал Tolo News со ссылкой на начальника полиции провинции Абдула Маннана.

    Ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли не менее 12 человек. Взрыв прогремел в мечети после полуденной молитвы в воскресенье, 6 мая.

    Полиция подтвердила факт взрыва. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Как сообщают СМИ, ни одна действующая в стране террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся.

    Автор: Дарья Смолина
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