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Общество
Фуад Поладов скончался на 70-м году жизни
Общество
Фуад Поладов скончался на 70-м году жизни
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    Фуад Поладов скончался на 70-м году жизни

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    Фуад Поладов скончался на 70-м году жизни

    Баку, 6 мая. Советский актер театра и кино Фуад Поладов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает издание «Москва – Баку.ру».

    Народный артист Азербайджанской Республики проходил лечение в Национальном центре онкологии. Ранее в интервью СМИ он сообщил, что у него рак легких.

    Фуад Поладов родился 24 мая 1948 года. Он окончил Азербайджанский государственный институт искусств им. М. А. Алиева. В 1987 году он получил звание народного артиста Азербайджана. С 1989 года служил в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, в котором сыграл несколько десятков ролей.

    Дебютом в кино стала роль в картине «Следствие продолжается», которая вышла на экраны в 1966 году.

    Автор: Дарья Смолина
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