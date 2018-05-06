Баку, 6 мая. Советский актер театра и кино Фуад Поладов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает издание «Москва – Баку.ру».

Народный артист Азербайджанской Республики проходил лечение в Национальном центре онкологии. Ранее в интервью СМИ он сообщил, что у него рак легких.

Фуад Поладов родился 24 мая 1948 года. Он окончил Азербайджанский государственный институт искусств им. М. А. Алиева. В 1987 году он получил звание народного артиста Азербайджана. С 1989 года служил в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, в котором сыграл несколько десятков ролей.

Дебютом в кино стала роль в картине «Следствие продолжается», которая вышла на экраны в 1966 году.