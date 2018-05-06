Один из лидеров армянской оппозиции: «Нашу революцию назвали «белой», потому что она – не «цветная»

Ереван, 6 мая. Корреспонденты Федерального агентства новостей встретились в Ереване с одним из лидеров оппозиции, «правой рукой» Никола Пашиняна Рубеном Карапетяном. Он рассказал о тех шагах, которые намерен предпринять штаб Пашиняна после его утверждения новым премьером Армении, нежелании устраивать тотальные «кадровые зачистки» и о том, почему текущую армянскую революцию уже назвали «белой».

– Какие первые шаги предпримет штаб Никола Пашиняна в случае, если в ходе парламентского голосования 8 мая его все-таки утвердят главой правительства?

– Как мы уже неоднократно заявляли, нашей главной целью является проведение давно назревших реформ в избирательном кодексе Армении, законе «О политических партиях» и т.д. Все это будет сделано для того, чтобы в ближайшем будущем провести по-настоящему свободные, открытые и справедливые внеочередные парламентские выборы. Наш законодательный план намечен к реализации в течение нескольких месяцев – мы должны создать максимально благоприятные условия для того, чтобы новые справедливые выборы стали возможны. В случае, если выборы пройдут так, как мы планируем, можно будет считать, что нынешняя «белая» революция доведена до логического конца.

– Почему, на ваш взгляд, наиболее важно внести изменения прежде всего в избирательные законы?

– Самое главное – изменить избирательный кодекс. Сейчас в стране действует очень сложная, «рейтинговая» избирательная система, которая была принята только год назад. По сути, это – скрытая мажоритарная система, и из-за этого во многих районах Армении получается так, что «парни с улиц», какие-то местные авторитеты участвуют в выборах и попадают во власть. Мы хотим отнять у них эту законодательную лазейку, мы считаем, что политикой должны заниматься политики, а не случайные люди.

Поэтому мы хотим на 100 процентов перейти к выборам «по спискам», чтобы партии участвовали в выборах исключительно со своими списками. Это даст возможность обеспечить справедливые выборы – то есть, прежде всего, такие, в которых минимизирована возможность любых фальсификаций, в том числе в небольших городках и районах.

– Одна из заявленных целей Никола Пашиняна и его штаба – это начало реальной борьбы с коррупцией в республике. Какие именно шаги ваша команда намерена предпринять в этом направлении? Особенно с учетом того, что люди, которые приходят к власти в постсоветских странах, часто сталкиваются с тем, что олигархи находятся гораздо ближе к ним, чем простые граждане?

– Наш главный рычаг – это наша политическая воля, которую нам дал армянский народ. Наш единственный партнер – это народ. И то, что происходило ранее – полное попустительство властей, пренебрежение интересами простых людей – всего этого больше не будет. Именно это, на наш взгляд, и есть самое главное в борьбе с коррупцией – нужно соблюдать интересы всего народа, и тогда не будет соблазна потакать олигархам, бизнес-группам или кому-то еще.

Придя к власти в новое правительство, мы сделаем целый ряд шагов в этом направлении. В том числе – проведем реформы в силовых структурах, которые часто тоже связаны с коррупцией. То есть, мы сделаем все, чтобы не скорректировать, а полностью изменить логику работы основных государственных институтов.

– Но борьба с коррупцией – это процесс, который занимает не полгода-год, а как минимум четыре-пять лет, возможно и больше. Вы готовы так долго идти по этому пути?

– Нам не кажется, что это настолько длительный процесс – в случае, если к нему тщательно подготовиться, продумать ключевые шаги. Я думаю, за первые полгода нам уже удастся многое изменить в стране. Конечно, полностью вылечить нынешнюю больную систему быстро нельзя. Но главных, первичных целей в борьбе с коррупцией мы намерены достичь довольно быстро.

– Сейчас много говорят о скорой «смене команд» после прихода Пашиняна к власти. Речь идет не только о правительстве и парламенте, но и об органах местной власти – в районах, небольших городах и т.д. В то же время в соцсетях проскакивает много негатива со стороны ваших сторонников в адрес старой власти. Удастся ли обеспечить процесс передачи власти без жестких «кадровых чисток» и социальных потрясений?

– Честно говоря, я не думаю, что у кого-то из наших сторонников «негатив» буквально зашкаливает. В конце концов, наша революция была прежде всего революцией любви и единства. Некоторое раздражение на местах вполне объяснимо – ведь люди видели, как их 20 лет бессовестно грабили, и у них накопился определенный негатив к каким-то чиновникам или служащим. Но, тем не менее, наша революция произошла без насилия, без единой капли крови и даже с минимальным негативом.

По поводу кадровых чисток – мы всегда заявляли, что никакой «кадровой резни» при новой власти не будет. Конечно, ведущие политические посты в государстве будут отданы новым людям, с новым мышлением и новым видением развития страны. Но мы намерены создать правительство национального единства – там будут не только люди из нашей партии «Гражданский договор», но и люди из всех парламентских партий, в том числе представители Республиканской партии. Среди них есть весьма профессиональные люди и, если будут правильные директивы «сверху», то они будут качественно их исполнять. Поэтому некоторые представители старой команды тоже останутся в парламенте и правительстве.

– По каким критериям вы намерены отбирать тех самых «новых людей» во власть? Какими качествами и навыками они должны, на ваш взгляд, обладать?

– Эти критерии зависят от конкретных направлений работы. Безусловно, для работы в правительстве нужны люди с отличным образованием, а также навыками государственного управления. Для работы в силовых структурах требуются профессионалы с большим опытом работы, но при этом не замеченные в каких-то коррупционных схемах. В целом, это должны быть люди безусловно порядочные, с четким видением того, куда должна двигаться страна. Кроме того, ради национального единства мы будем учитывать и кадровые пожелания других политических партий.

– Можно ли сказать, что у вас сегодня есть уверенность в том, что 8 мая голосование в парламенте пройдет успешно для Никола Пашиняна, и ему хватит депутатских голосов для избрания премьером?

– В таких ситуациях трудно быть полностью уверенным, особенно если вы живете в Армении (улыбается). Однако вся политическая логика последних событий показывает, что господина Пашиняна выберут премьер-министром. Но, честно говоря, мы готовы к любым сценариям – потому что любой сценарий развития событий ведет сегодня к победе армянского народа. Выберут 8 мая депутаты премьером Никола Пашиняна или не выберут – революция все равно победит. Сегодня нет ни малейших предпосылок для того, чтобы Республиканская партия сохранила власть в Армении – просто потому, что этого не хочет народ.

– Как вы видите два главных сценария развития событий 8 мая?

– В этот день на Площади Республики соберется несколько десятков, а возможно – сотен тысяч людей. В случае, если Никол Пашинян будет избран премьером, и в городе, и в стране в целом будет большое массовое празднование. В нем примет участие и известный армянский музыкант Серж Танкян – он специально прилетит 7 мая в Ереван, и встречать его в аэропорту будет сам Никол Пашинян. В этот же день Танкян выступит перед людьми на площади с речью.

Если же депутаты парламента по каким-то причинам не утвердят Пашиняна премьером 8 мая, то мы продолжим революцию. И я не сомневаюсь в том, что мы выигрываем выборы.

– Как говорят в народе и в армянских СМИ, цвет нынешней революции – белый. Почему именно он?

– Я думаю, это пошло из-за того, что в соцсетях людей призвали собираться на площади 8 мая в белом. В принципе, это логично, ведь «белая» революция – это революция без цвета. На самом деле, мы больше всего гордимся тем, что мы совершили «не цветную» революцию – безо всяких геополитических контекстов или тайных зарубежных организаторов. Кто и где профессионально организует революции – нам это в принципе не интересно. Нам интересна Армения, нам интересны союзнические отношения с Россией, с остальными странами ЕврАзЭС и ОДКБ. Нам очень интересны глубокие партнерские отношения с Евросоюзом и с Ираном, Грузией, США и Китаем. Наша революция не имеет какого-то геополитического контекста или цвета. Это – добрая армянская «революция любви».

По окончании интервью Рубен Карапетян, с первых дней революции вошедший в руководство штаба Пашиняна, признался – когда его единомышленники твердо решили пойти против старой власти и позвать за собой народ, то «они «поставили на карту все».