Суд Ирана приговорил 16 женщин к тюремному заключению за присоединение к ИГ

Москва, 6 мая. Иранский суд приговорил 16 женщин к тюремному заключению за участие в деятельности террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России). Об этом сообщает IRNA со ссылкой на генерального прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади.

По словам генерального прокурора, женщин приговорили к разным срокам тюремного заключения. Кроме этого суд обязал их выплатить полученные от «Исламского государства» (запрещена в России) деньги.

Долатабади отметил, что женщины отправились в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке. По его словам, они прошли подготовку и провели в САР несколько операций. Вернувшись в Иран, женщин сразу же арестовали.

1 Организация запрещена на территории РФ.