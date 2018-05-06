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Суд Ирана приговорил 16 женщин к тюремному заключению за присоединение к ИГ
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    Суд Ирана приговорил 16 женщин к тюремному заключению за присоединение к ИГ

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    Суд Ирана приговорил 16 женщин к тюремному заключению за присоединение к ИГ

    Москва, 6 мая. Иранский суд приговорил 16 женщин к тюремному заключению за участие в деятельности террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России). Об этом сообщает IRNA со ссылкой на генерального прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади.

    По словам генерального прокурора, женщин приговорили к разным срокам тюремного заключения. Кроме этого суд обязал их выплатить полученные от «Исламского государства» (запрещена в России) деньги.

    Долатабади отметил, что женщины отправились в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке. По его словам, они прошли подготовку и провели в САР несколько операций. Вернувшись в Иран, женщин сразу же арестовали.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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