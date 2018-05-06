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Рев моторов наполнил столицы: тысячи байкеров в Москве и Петербурге открыли сезон-2018. ФАН-ТВ
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    Рев моторов наполнил столицы: тысячи байкеров в Москве и Петербурге открыли сезон-2018. ФАН-ТВ

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    В Москве стартовал мотосезон. Его открыл парад из трех тысяч байкеров. Техника — от ретро до самой современной. Ну и, конечно же, в строю «Урал» — наша легенда, мотоцикл с коляской.

    Широкий проспект Академика Сахарова постепенно заполняется ревом моторов. Здесь основные мотоклубы столицы и люди, неравнодушные к мотодвижению.

    «Самое главное это обязательно идти в мотошколу, — рекомендует участница мотопарада Светлана Большакова. — Не учиться где-то во дворах. А учиться хорошо и, в последствии, с инструктором договариваться и выезжать в город».

    Рев моторов наполнил столицы: тысячи байкеров в Москве и Петербурге открыли сезон-2018. ФАН-ТВ

    С каждым годом в Москве увеличивается число зарегистрированных мотоциклов. В 2016 году их было около 92 тысяч, а 2017 вообще побил все рекорды.

    «В прошлом году количество зарегистрированных мотоциклов в Москве по сравнению с 2014 годом выросло почти на 30 процентов, рассказывает глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Мы рады, что статистика ДПТ снижается».

    Ликсутов добавил, что Москва занимает одно из первых мест в мире по развитию мотодвижения. Байкеры, опираясь на осведомленность чиновника, еще раз напомнили, что требования к ним, как к участникам движения, становятся строже. При этом автолюбители по-прежнему ведут себя, как хозяева дорог. Отсюда и печальная статистика: в ДТП с участием мотоциклистов, в 60 случаях из 100 виноваты водители авто.

    «Хотели бы конечно получить разрешение на отдельно выделенную полосу, — делится участник пробега Владислав Стуклов. — Все-таки много ребят, которые только начинают ездить, для них было бы это легче и разгрузка на дорогах в летнее время будет гораздо легче».

    По словам представителей байкерского движения, им назначили встречу в мэрии Москвы, где они смогут озвучить свое мнение на уровне городского правительства.

    Рев моторов наполнил столицы: тысячи байкеров в Москве и Петербурге открыли сезон-2018. ФАН-ТВ

    А в Серной столице мотосезон открыли общим сбором на Дворцовой площади. Почти две тысячи участников. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов отметил, что у опытных байкеров особенное, трепетное, отношение к манере вождения.

    «Одно из очень хороших, здоровых течений — это наши мотоциклисты, — говорит вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, — Во-первых, это очень собранные люди, они чувствуют плечо друг друга, они по-настоящему патриотично настроены, они по-настоящему хотят видеть наш город прекрасным и когда они появляются все вместе, согласитесь, появляется совершенно особая атмосфера и совершенно особая аура».

    Для Павла Оспенникова, это уже третий сезон. Он с большой радостью каждый год ждет этого события, чтобы оседлать своего железного коня.

    «Такое нечто необычное, когда целую зиму не видишь своих напарников, собратьев по оружию, тут все встречаются, — делится Павел Оспенников. — Дальше веселый прохват, прокатиться и дальше уже всем вместе собраться, поговорить. Кто как зиму провел, что делал, как мотоциклы обновили, что новенького, кто на другие аппараты пересел».

    Рев моторов наполнил столицы: тысячи байкеров в Москве и Петербурге открыли сезон-2018. ФАН-ТВ

    Колонна байкеров проехала по главным улицам Санкт-Петербурга, а в Москве мотоциклисты финишировали на смотровой площадке на Воробьевых горах. Традиционно открытие нового сезона мотоциклисты отмечают концертами, показательными выступлениями по мотоболу, фристайлу, триалу, станд-райдингу.

    Мероприятие завершается концертом с участием ведущих отечественных рок-исполнителей.

    Автор: Алексей Астапчик; Оксана Стяжкина; Дмитрий Коротин; Александр Яремчук
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