Сирия, 6 мая. Из-под завалов в городе Ракка были извлечены около 50 тел мирных жителей, погибших под ударами коалиции США. ССА** захватила танк «Халид ибн Аль-Валид» в Даръа. Турция намерена продолжить операцию на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ударили по укрепрайонам исламистов вблизи границы между провинциями Хама и Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по позициям боевиков в северной части Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): захватила у «Джейш Халид ибн Аль-Валид» танк Т-55 на юго-западе провинции Даръа.

«Исламское государство»1: противостоит САА на севере района Хаджар Аль-Асвад южнее Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась артобстрелам САА к северо-западу от Алеппо.

ВС Турции: намереваются продолжить операцию «Оливковая ветвь» в северо-восточной части Алеппо.

Провинция Дамаск

На юге от столицы не утихают ожесточенные столкновения между правительственной армией и террористами «Исламского государства». Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (hosienmortadapressnew), военнослужащие 105-й бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают развивать наступление на позиции боевиков на севере района Хаджар Аль-Асвад. Напомним, южная часть квартала перешла под контроль сил Башара Асада накануне. Сирийское правительство при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон неоднократно пыталось достичь мирного урегулирования конфликта, однако исламисты отказались принять условия предложенного им соглашения и прекратить сопротивление.

Провинция Алеппо

На западных окраинах города Алеппо не прекращаются вооруженные стычки между силами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. По сведениям агентства новостей Emaan News Center, в ответ на провокационные обстрелы со стороны радикалов артиллерийские дивизионы сил САР ударили по опорным пунктам боевиков в районе Лерамун к северо-западу от столицы провинции.

Тем временем в населенном пункте Аль-Баб на севере региона не утихают ожесточенные столкновения между противоборствующими бригадами Сирийской свободной армии (ССА). Об этом сообщает информационный портал Euphrates Post, подконтрольный вооруженной оппозиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что контртеррористическая военная операция под названием «Оливковая ветвь» будет возобновлена. Ранее поступала информация о том, что турецкие вооруженные силы намереваются зачистить от курдских радикалов территории на юго-востоке Алеппо. Кроме того, время от времени перестрелки на сирийско-турецкой границе отмечаются на севере провинций Ракка и Хасака. Напомним, Рабочая партия Курдистана (РПК) относится к числу запрещенных организаций на территории Турции. По данным турецких СМИ, Отряды народной самообороны (YPG) имеют тесные связи с группировкой.

Провинция Даръа

В юго-западной части региона вновь вспыхнуло противостояние между террористами подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и силами вооруженной оппозиции. Интернет-портал Emaan News Center сообщает о том, что в ходе развернувшихся столкновений исламистам Сирийской свободной армии (ССА) удалось захватить у ИГИЛовцев танк Т-55. Известно, что противники вели бои недалеко от населенного пункта Хейт. Напомним, накануне террористы «Халид ибн Аль-Валид» предприняли попытку наступления в данном районе, однако боевики «свободной армии» отразили атаку.

Провинция Идлиб

Оппозиционные источники в социальных сетях продолжают публиковать сообщения о боевых вылетах российских военных самолетов на юге провинции Идлиб. Боевики заявляют о том, что точечные авиаудары ВКС РФ пришлись по оборонительным сооружениям и пунктам сбора террористов «Джебхат Ан-Нусры» в районе поселения Таль Асс, расположенного недалеко от границы с соседней провинцией Хама. Напомним, несмотря на то, что на территории региона действует режим прекращения огня, на «Тахрир Аш-Шам» он не распространяется.

Провинция Ракка

Информационный портал YPG Violations сообщает о том, что до сих пор не все районы административного центра провинции были очищены от завалов, появившихся во время столкновений между террористами «Исламского государства» и курдскими отрядами. Сообщается, что из-под обломков были извлечены тела порядка 50 мирных жителей Ракки, погибших в результате бомбардировок ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Тела убитых были обнаружены местными активистами недалеко от здания школы, а также в районе стадиона Рашид.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама вновь отмечаются перестрелки между силами САР и боевиками незаконных вооруженных формирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SyrianCoalition), артиллерийским обстрелам правительственных подразделений подверглись огневые позиции исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в окрестностях населенных пунктов Кафр Зета и Аз-Закят. Данную информацию также подтверждает оппозиционный новостной портал Masar Press Net. О потерях исламистов в живой силе или военной технике не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)