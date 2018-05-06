Менее 200 человек приняли участие в акции «Левого фронта» в Москве

Москва, 6 мая. В Москве в воскресенье на Суворовской площади прошла акция так называемой левой оппозиции.

Ее инициатором выступил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. По его оценке, участие в акции приняли около тысячи человек — официальные данные гораздо скромнее: в МВД не насчитали и двухсот участников.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, обращаясь к собравшимся, Удальцов заявил, что подобные мероприятия «сделаны для левых».

«Нас здесь несколько сотен, пока наши мероприятия преимущественно сделаны левыми для левых», — сказал Удальцов.

Он также посетовал на то, что на Суворовской площади не появились «либеральные вожди» и представители КПРФ. В общем же мероприятие свелось к невыразительным выступлениям представителей профсоюзов и левых партий.

Отметим, митинг, в отличие от акции, устроенной блогером Навальным в российских городах в субботу, был согласован московскими властями.