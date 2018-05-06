Меню
Общество
Менее 200 человек приняли участие в акции «Левого фронта» в Москве
Общество
Фуад Поладов скончался на 70-м году жизни
Следующая новость
Загрузка...

    Менее 200 человек приняли участие в акции «Левого фронта» в Москве

    40

    Менее 200 человек приняли участие в акции «Левого фронта» в Москве

    Москва, 6 мая. В Москве в воскресенье на Суворовской площади прошла акция так называемой левой оппозиции.

    Ее инициатором выступил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. По его оценке, участие в акции приняли около тысячи человек — официальные данные гораздо скромнее: в МВД не насчитали и двухсот участников. 

    Менее 200 человек приняли участие в акции «Левого фронта» в Москве

    Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, обращаясь к собравшимся, Удальцов заявил, что подобные мероприятия «сделаны для левых». 

     «Нас здесь несколько сотен, пока наши мероприятия преимущественно сделаны левыми для левых», — сказал Удальцов.    

    Он также посетовал на то, что на Суворовской площади не появились «либеральные вожди» и представители КПРФ. В общем же мероприятие свелось к невыразительным выступлениям представителей профсоюзов и левых партий.

    Отметим, митинг, в отличие от акции, устроенной блогером Навальным в российских городах в субботу, был согласован московскими властями.  

    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.