В США все чаще стреляют в общественных местах — ФБР

Вашингтон, 6 мая. Федеральное бюро расследований США (ФБР) представило статистику по числу случаев стрельбы в общественных местах за прошлый год. Как следует из отчета ФБР, подобные инциденты происходят все чаще — их количество достигло максимума в период с 2000 года.

Отмечается, что в прошлом году правоохранители зафиксировали 30 атак с применением огнестрельного оружия в общественных местах, в 2016 и 2017 годах таких случаев суммарно было 50. При этом погиб 221 человек, более 700 получили ранения.

Чаще всего стреляют в общественных местах в США в штатах Техас, Калифорния и Флорида.

Напомним, именно во Флориде в феврале произошла атаку на школу — бывший ученик расстрелял из полуавтоматической винтовки 17 человек.