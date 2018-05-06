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В США все чаще стреляют в общественных местах — ФБР
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    В США все чаще стреляют в общественных местах — ФБР

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    В США все чаще стреляют в общественных местах — ФБР

    Вашингтон, 6 мая. Федеральное бюро расследований США (ФБР) представило статистику по числу случаев стрельбы в общественных местах за прошлый год. Как следует из отчета ФБР, подобные инциденты происходят все чаще — их количество достигло максимума в период с 2000 года.

    Отмечается, что в прошлом году правоохранители зафиксировали 30 атак с применением огнестрельного оружия в общественных местах, в 2016 и 2017 годах таких случаев суммарно было 50. При этом погиб 221 человек, более 700 получили ранения.

    Чаще всего стреляют в общественных местах в США в штатах Техас, Калифорния и Флорида.

    Напомним, именно во Флориде в феврале произошла атаку на школу — бывший ученик расстрелял из полуавтоматической винтовки 17 человек.

    Автор: Федор Веснин
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