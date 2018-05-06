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«Кислотная атака» в Британии: троих мужчин облили химическим веществом на востоке Лондона
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    «Кислотная атака» в Британии: троих мужчин облили химическим веществом на востоке Лондона

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    «Кислотная атака» в Британии: троих мужчин облили химическим веществом на востоке Лондона

    Лондон, 6 мая. Неизвестные злоумышленники атаковали трех мужчин в Лондоне, облив их кислотой. О кислотной атаке на востоке столицы Британии сообщили местные СМИ.

    По данным таблоида The Sun, нападение произошло в воскресенье рано утром на Хайленд-стрит. Уточняется, что пострадавшим 17,22 и 27 лет. Все они доставлены в больницу. По данному факту начата полицейская проверка.

    Напомним, в сентябре минувшего года в Лондоне был задержан 15-летний подросток, распыливший в одном из городских ТЦ ядовитое вещество. В результате пострадали шесть человек.

     

    Автор: Алексей Громов
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