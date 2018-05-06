«Кислотная атака» в Британии: троих мужчин облили химическим веществом на востоке Лондона

Лондон, 6 мая. Неизвестные злоумышленники атаковали трех мужчин в Лондоне, облив их кислотой. О кислотной атаке на востоке столицы Британии сообщили местные СМИ.

По данным таблоида The Sun, нападение произошло в воскресенье рано утром на Хайленд-стрит. Уточняется, что пострадавшим 17,22 и 27 лет. Все они доставлены в больницу. По данному факту начата полицейская проверка.

Напомним, в сентябре минувшего года в Лондоне был задержан 15-летний подросток, распыливший в одном из городских ТЦ ядовитое вещество. В результате пострадали шесть человек.