ДТП произошло в Египте, один человек погиб и более 20 пострадали

Каир, 6 мая. Автобус и грузовик столкнулись в провинции Эль-Минья в Египте. Об этом стало известно в воскресенье, 6 мая.

Автобус перевозил 48 граждан Судана в Каир из Хартума. В результате столкновения автобуса и грузовика пострадали не менее 26 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Аль-Масри аль-Йоум». Также сообщается, что в результате дорожного происшествия погиб водитель автобуса.

Как стало известно, автобус столкнулся с фурой на трассе Асуан — Каир недалеко от КПП. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.