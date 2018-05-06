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ДТП произошло в Египте, один человек погиб и более 20 пострадали
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    ДТП произошло в Египте, один человек погиб и более 20 пострадали

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    ДТП произошло в Египте, один человек погиб и более 20 пострадали

    Каир, 6 мая. Автобус и грузовик столкнулись в провинции Эль-Минья в Египте. Об этом стало известно в воскресенье, 6 мая.

    Автобус перевозил 48 граждан Судана в Каир из Хартума. В результате столкновения автобуса и грузовика пострадали не менее 26 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Аль-Масри аль-Йоум». Также сообщается, что в результате дорожного происшествия погиб водитель автобуса.

    Как стало известно, автобус столкнулся с фурой на трассе Асуан — Каир недалеко от КПП. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются. 

    Автор: Дарья Смолина
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