Видео испытаний уникального робота-танка «Уран-9» появилось в Сети

Москва, 6 мая. Видео испытаний безэкипажного робота-танка «Уран-9», предназначенного для вооруженной разведки и поддержки пехоты, появилось в Сети.

На кадрах записи, опубликованном телеканалом «Звезда», можно видеть, как робот с легкостью справляется со всеми поставленными задачами, преодолевает различные препятствия, поражает заданные цели и защищает военные объекты. Тестирование при этом проводят в различных погодных условиях.

Напомним, многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки «Уран-9» весит 12 тонн, он оснащен пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами «Шмель-М».

В комментариях к записи пользователи оценили способности робота. «Я горжусь Россией, нашими умными машинами и умными ребятами, кто их создает, а запад пусть злостью поперхнется!» — написала Ibelekhova. «Зачет… многим сапёрам жизнь спасет», — заметил Papakarlo.

Ранее стало известно, что в этом году «Уран-9» примет участи в параде 9 мая в Москве. Кроме того, вместе с ним на брусчатку выйдет телеуправляемый робот-сапер «Уран-6», работавший в Сирии при разминировании Пальмиры и Алеппо.

В Минобороны рассказали, что этот робот оснащен вращающимися ножами, которыми буквально перемалывает землю вместе с минами. Таким образом, большинство из них не успевают сработать.