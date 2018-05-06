Эрдоган пообещал продолжить военные операции против курдов в Сирии и Ираке

Анкара, 6 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные продолжат военные операции в на севере Сирии и Ирака против курдов.

«Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке», — заверил он, выступая со своей предвыборной программой перед правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле.

Напомним, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики «Сирийской свободной армии».

18 марта Эрдоган заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.