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Новости Сирии
Эрдоган пообещал продолжить военные операции против курдов в Сирии и Ираке
Новости Сирии
Эрдоган пообещал продолжить военные операции против курдов в Сирии и Ираке
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    Эрдоган пообещал продолжить военные операции против курдов в Сирии и Ираке

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    Эрдоган пообещал продолжить военные операции против курдов в Сирии и Ираке

    Анкара, 6 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные продолжат военные операции в на севере Сирии и Ирака против курдов.

    «Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке», — заверил он, выступая со своей предвыборной программой перед правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле.

    Напомним, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики «Сирийской свободной армии».

    18 марта Эрдоган заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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