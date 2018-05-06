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Французский велогонщик погиб при подготовке к новому мировому рекорду
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    Французский велогонщик погиб при подготовке к новому мировому рекорду

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    Французский велогонщик погиб при подготовке к новому мировому рекорду

    Париж, 6 мая. Французский велогонщик Франсуа Жисси погиб при подготовке к установлению нового мирового рекорда скорости. Об этом сообщает издание L’Alsace.

    Спортсмен не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости около 300 километров в час. Ему незамедлительно оказали медицинскую помощь, но он скончался от полученных травм. Очевидцы сообщили, что причиной трагедии могло стать плохое состояние дорожного полотна. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

    Инцидент произошел в коммуне на северо-востоке Франции Мюншуз.

    Франсуа Жисси стал известен после того, как четыре года назад установил новый рекорд. Он смог разогнаться на велосипеде ручной сборки до 333 километров в час.

    Автор: Дарья Смолина
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