Французский велогонщик погиб при подготовке к новому мировому рекорду

Париж, 6 мая. Французский велогонщик Франсуа Жисси погиб при подготовке к установлению нового мирового рекорда скорости. Об этом сообщает издание L’Alsace.

Спортсмен не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости около 300 километров в час. Ему незамедлительно оказали медицинскую помощь, но он скончался от полученных травм. Очевидцы сообщили, что причиной трагедии могло стать плохое состояние дорожного полотна. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Инцидент произошел в коммуне на северо-востоке Франции Мюншуз.

Франсуа Жисси стал известен после того, как четыре года назад установил новый рекорд. Он смог разогнаться на велосипеде ручной сборки до 333 километров в час.