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В США почувствовали первые последствия торговой войны с Китаем
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    В США почувствовали первые последствия торговой войны с Китаем

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    В США почувствовали первые последствия торговой войны с Китаем

    Вашингтон, 6 мая. Американские бизнесмены начинают ощущать негативные последствия торговой войны, развязанной Вашингтоном против Пекина.

    Положение дел на рынках сои и свинины стремительно ухудшается, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на комментарий гендиректора крупнейшего американского производителя сои, компании Bunge Ltd.

    Отмечается, что из-за мер Китая, введенных в ответ на ограничения со стороны американских властей, китайские компании полностью прекратили закупку американской кукурузы, объемы импорта свинины и бобов из США также сокращаются.

    Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении пошлин на импорт 100 товаров из Китая. По утверждению американских властей, при их создании Пекин якобы «похитил у американских компаний информацию». В ответ Китай также ввел ограничительные меры на ввоз американской продукции.  

    Недавние переговоры по прекращению торговой войны между двумя странами не увенчались успехом.

    Автор: Федор Веснин
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