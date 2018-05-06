В США почувствовали первые последствия торговой войны с Китаем

Вашингтон, 6 мая. Американские бизнесмены начинают ощущать негативные последствия торговой войны, развязанной Вашингтоном против Пекина.

Положение дел на рынках сои и свинины стремительно ухудшается, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на комментарий гендиректора крупнейшего американского производителя сои, компании Bunge Ltd.

Отмечается, что из-за мер Китая, введенных в ответ на ограничения со стороны американских властей, китайские компании полностью прекратили закупку американской кукурузы, объемы импорта свинины и бобов из США также сокращаются.

Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении пошлин на импорт 100 товаров из Китая. По утверждению американских властей, при их создании Пекин якобы «похитил у американских компаний информацию». В ответ Китай также ввел ограничительные меры на ввоз американской продукции.

Недавние переговоры по прекращению торговой войны между двумя странами не увенчались успехом.