Сирия подняла флаг над районом Хаджар Аль-Асвад: репортер ФАН посетил зачищенные от ИГ кварталы Дамаска

Военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить часть района Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска и тем самым разбить анклав «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил зачищенные от террористов кварталы, после чего прислал в нашу редакцию эксклюзивную видеозапись с места событий.

Нашему репортеру удалось запечатлеть церемонию поднятия сирийского государственного флага над освобожденными кварталами южного пригорода столицы. Район понес серьезный урон в период оккупации из-за регулярных стычек между террористами ИГ и «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ), базировавшейся чуть к востоку.

В настоящее время подразделения войск САР быстрыми темпами продолжают свою военную операцию, нанося точечные удары по объектам ИГИЛ1 и координируя в ходе наступления различные виды вооружений. Остатки сил террористической организации несут серьезные потери, лишаясь ключевых складов с боеприпасами и командных пунктов. Это побуждает некоторых главарей ИГ задумываться о возобновлении переговоров с сирийским руководством.

На этом направлении также базируются бойцы проправительственного военизированного формирования «Лива Аль-Кудс», помогающего САА в борьбе с международным терроризмом. Как сообщил корреспонденту ФАН источник в командовании армии САР, проасадовские подразделения также примут участие в готовящейся серии операций против ИГ1, цель которых — полное освобождение района Хаджар Аль-Асвад.

Ранее правительственным силам и их союзникам также удалось отбить у джихадистов пригород Аль-Кадам на западе анклава «Исламского государства». Сейчас в оккупации террористической организации остается только часть кварталов в соседних районах Ярмук и Хаджар Аль-Асвад.

1 Организация запрещена на территории РФ.