Шоссе Дамаск – Дума восстановлено на 70% После освобождения Восточной Гуты от террористических группировок сирийское руководство активно взялось за восстановление инфраструктуры. Корреспондент Федерального агентства новостей в Дамаске побывал на месте ремонта ключевой магистрали, соединяющей столицу и город Дума. Дорога восстановлена на 70%, и по ней недавно открыли движение гражданского транспорта. Шоссе не функционировало почти с самого начала сирийского кризиса. Напомним, Восточная Гута была полностью зачищена от террористов к 14 апреля текущего года.

Киев проверил готовность ВСУ на границе с Донбассом В рамках рабочей поездки глава Объединенных сил Украины Сергей Наев проверил боевую готовность военных частей вдоль линии разграничения в Донбассе. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, командующий заслушал доклад о состоянии дел и лично убедился в их способности эффективно противодействовать. Напомним, Петр Порошенко подписал документ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая началась в 2014. И сейчас в регионе действует операция Объединенных сил Украины.

Скончался бывший директор рок-группы «Машина времени» Бывший директор рок-группы «Машина времени» Владимир Сапунов скончался на 66-м году жизни в ночь на 6 мая. Об этом сообщил его брат на своей странице в Facebook. Как рассказали Федеральному агентству новостей, у Сапунова было серьезное онкологическое заболевание. Он был директором музыкальной группы «Машина времени» с 1994 по 2017 год. На протяжении всей жизни он сохранял дружеские отношения с коллективом.

В Нижнем Новгороде открыли стадион, построенный к Чемпионату мира по футболу Сегодня торжественно открыли стадион «Нижний Новгород», возведенный к мундиалю-2018. На новой площадке провели третий тестовый матч, в рамках которого местный «Олимпиец» вострился с клубом «Луч-Энергия». На игру пришли свыше 40 тысяч болельщиков. Напомним, первенство мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.