Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мадриде

Мадрид, 6 мая. Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в столице Испании, одолев румынку Микаэлы Бузэрнеску.

Победу над 37-й ракеткой мира российская теннисистка одержала со счетом 6:4, 6:1. Сама Шарапова занимает вмировом рейтинге 53-ю строчку.

Таким образом, как отмечает Sport 24, россиянка прервала серию из своих четырех поражений, начавшихся на Australian Open. Во втором круге она встретится с еще одной румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу, одолевшей Алену Остапенко из Латвии.

Призовой фонд турнира в Мадриде превышает 6 миллионов евро.