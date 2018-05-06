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Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мадриде
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    Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мадриде

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    Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мадриде

    Мадрид, 6 мая. Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в столице Испании, одолев румынку Микаэлы Бузэрнеску.

    Победу над 37-й ракеткой мира российская теннисистка одержала со счетом 6:4, 6:1. Сама Шарапова занимает вмировом рейтинге 53-ю строчку.

    Таким образом, как отмечает Sport 24, россиянка прервала серию из своих четырех поражений, начавшихся на  Australian Open. Во втором круге она встретится с еще одной румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу, одолевшей Алену Остапенко из Латвии.

    Призовой фонд турнира в Мадриде превышает 6 миллионов евро.

    Автор: Алексей Громов
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