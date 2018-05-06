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Около 200 человек присоединились к шествию «Бессмертного полка» в Манчестере
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    Около 200 человек присоединились к шествию «Бессмертного полка» в Манчестере

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    Около 200 человек присоединились к шествию «Бессмертного полка» в Манчестере

    Лондон, 6 мая. В воскресенье в Манчестере состоялась акция «Бессмертный полк», посвященная победе в Великой Отечественной войне. Участие в акции приняли около 200 человек. 

    Как сообщили в российском посольстве в Соединенном королевстве, к шествию присоединились представители городской администрации, члены объединений ветеранов войн, члены русской общины Манчестера и представители РПЦ.

    «После шествия состоялся торжественный митинг, на котором участники акции выступили с речами, затем были исполнены песни военных лет и выступили музыкальные коллективы из России», — приводит РИА Новости комментарий представителя российской дипломатической миссии. 

    Отметим, акция «Бессмертный полк» проходит в Манчестере в третий раз. За последние годы к мероприятию присоединились десятки городов мира. 

    Напомним, в этом году акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Мельбурне и Амстердаме. В Мадриде к шествию присоединились полторы тысячи человек. 

    Автор: Федор Веснин
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