Около 200 человек присоединились к шествию «Бессмертного полка» в Манчестере

Лондон, 6 мая. В воскресенье в Манчестере состоялась акция «Бессмертный полк», посвященная победе в Великой Отечественной войне. Участие в акции приняли около 200 человек.

Как сообщили в российском посольстве в Соединенном королевстве, к шествию присоединились представители городской администрации, члены объединений ветеранов войн, члены русской общины Манчестера и представители РПЦ.

«После шествия состоялся торжественный митинг, на котором участники акции выступили с речами, затем были исполнены песни военных лет и выступили музыкальные коллективы из России», — приводит РИА Новости комментарий представителя российской дипломатической миссии.

Отметим, акция «Бессмертный полк» проходит в Манчестере в третий раз. За последние годы к мероприятию присоединились десятки городов мира.

Напомним, в этом году акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Мельбурне и Амстердаме. В Мадриде к шествию присоединились полторы тысячи человек.