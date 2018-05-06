Сирия, 6 мая. РФ доставила гуманитарную помощь в провинцию Хомс. На юге от Дамаска возобновились столкновения между ИГИЛ1 и САА. ВВС Ирака уничтожили командный пункт террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ударили по военным объектам «Ан-Нусры»*** в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся эвакуировать 3500 боевиков и членов их семей из Хомса в Идлиб и Алеппо.

«Исламское государство»1: потеряло несколько зданий в районе Аль-Ярмука на юге от Дамаска; ранило сирийского фотографа во время перестрелок с САА в Дамаске; организовало взрывы в провинции Багдад в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии на западе провинции Идлиб.

ВВС Ирака: уничтожили командный пункт ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что после отказа боевиков «Исламского государства» добровольно сдать занимаемые позиции, боестолкновения к югу от Дамаска возобновились. Напомним, ранее ИГИЛовцы были вынуждены вернуться к переговорам, поскольку лишились южной части Хаджар Аль-Асвада. Сирийская арабская армия (САА) передислоцировала к окраинам столицы новый конвой подкреплений и атаковала позиции террористов. В ходе развернувшихся боев правительственным войскам, выступающим при поддержке военизированных палестинских формирований, удалось продвинуться в районе лагеря «Аль-Ярмук». Как передает в сети Twitter военный источник (C_Military1), во время противостояния несколько зданий перешли под контроль сил САР. По данным новостного портала Al Manar News, за последние две недели столкновений не менее 111 террористов были уничтожены на поле боя.

По информации Twitter-канала (Syria_2_4), во время перестрелок ранения получил фотограф одного из сирийских информационных агентств по имени Васим Иса. Он был госпитализирован.

Провинция Алеппо

В северной части региона не прекращаются столкновения в рядах вооруженной оппозиции. Вооруженный конфликт вспыхнул между различными бригадами Сирийской свободной армии (ССА). Военный источник в социальной сети Twitter (albokmalnews) передает, что в ходе противостояния в городе Аль-Баб четыре исламиста получили ранения. Напомним, накануне по требованию командования «свободной армии» город покинула часть исламистов бригады «Аль-Хамза». Сегодня боевики, предположительно принадлежавшие к числу той же группировки, обстреляли мирных жителей, вышедших на демонстрацию. О числе пострадавших среди гражданских лиц до сих пор не сообщалось.

Провинция Хомс

Агентство новостей Syria Watan News опубликовало информацию о количестве боевиков, которым предстоит покинуть северные районы Хомса. Сообщается, что территории Растанского котла оставят около 3500 боевиков и членов их семей. Радикалы направятся в провинции Идлиб и Алеппо в рамках соглашения с сирийскими властями.

Тем временем в регион была доставлена гуманитарная помощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. Представители Минобороны РФ сообщили, что наборы с продовольствием и медикаментами были распределены среди жителей населенного пункта Хуаш. Кроме того, российские военные врачи оказали медицинскую помощь нуждающимся.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно, что в результате авиаударов ВВС Ирака на юго-востоке провинции был уничтожен командный пункт «Исламского государства». Информация о потерях террористов в живой силе пока уточняется. Напомним, 19 апреля представители Министерства обороны Ирака заявили о том, что согласовали боевые вылеты в Сирии с законными сирийскими властями. В пограничных районах между САР и Ираком все еще скрываются подпольно действующие группы террористической организации, борьбу с которыми продолжают вести вооруженные силы страны, а также ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби».

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что российские ВКС продолжают проводить боевые вылеты в районе границы между провинциями Идлиб и Хама. Согласно данным военных источников AMN, авиация РФ нанесла по меньшей мере четыре авиаудара по военным объектам возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1 коалиции «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Трамла. Местные активисты полагают, что в скором времени правительственные войска начнут полномасштабное наступление на позиции джихадистов.

ВВС Сирии тем временем атаковали боевиков на западе провинции. Как передает оппозиционный интернет-портал HalabToday TV, сирийские вертолеты ударили по расположениям джихадистов недалеко от города Джиср Аш-Шугур, расположенного у границы с Латакией. О нанесенном радикалам уроне не сообщается.

Ирак

В провинции Багдад прогремели сразу два взрыва. Как передает информационный портал Iraqi News, одно из взрывных устройств детонировало в автомобиле одного из местных жителей в районе Аль-Зидан к северу от Багдада, в результате чего был убит владелец транспортного средства. Другое СВУ детонировало к западу от административного центра региона, что привело к гибели трех гражданских лиц. Кроме того, несколько человек получили ранения. Таким образом, «спящие ячейки» «Исламского государства» все еще скрываются в Ираке, несмотря на постоянные спецоперации иракских вооруженных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)