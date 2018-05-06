Москва, 6 мая. Посол Литвы в Москве Ремигиюс Мотузас получил приглашение на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина от МИД России поздно вечером в пятницу. Об этом заявила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

По словам пресс-атташе, литовский посол не сможет принять участие в церемонии инаугурации президента РФ, так как у него уже была запланирована поездка с главой МИД Литвы в Узбекистан. Однако окончательное решение по данному вопросу будет принято в понедельник, подчеркнула Якилайтене. Об этом сообщает РИА Новости.

Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая.

Ранее литовские СМИ сообщили, что на церемонию инаугурации президента РФ, которая пройдет 7 мая, не пригласили ни президента Литвы, ни посла страны в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данную ситуацию, подчеркнув, что официальное приглашение посольство Литвы получило в установленный срок.