Маршрутка и грузовик столкнулись в Подмосковье: среди пострадавших двое детей

Киев, 6 мая. Маршрутка и грузовик столкнулись сегодня в Пушкинском районе Подмосковья. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

По данным источника агентства «Интерфакс», ДТП произошло на Красноармейском шоссе. Он уточнил, что получившие травмы находятся в состоянии средней степени тяжести.

Представители регионального главка МВД РФ подтвердили сообщение о дорожной аварии. «Пострадали четыре человека, в том числе двое детей», — добавили в пресс-службе.

Сейчас на месте работает полиция, устанавливая все обстоятельства и причины происшествия.



