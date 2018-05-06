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Маршрутка и грузовик столкнулись в Подмосковье: среди пострадавших двое детей
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    Маршрутка и грузовик столкнулись в Подмосковье: среди пострадавших двое детей

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    Маршрутка и грузовик столкнулись в Подмосковье: среди пострадавших двое детей

    Киев, 6 мая. Маршрутка и грузовик столкнулись сегодня в Пушкинском районе Подмосковья. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

    По данным источника агентства «Интерфакс», ДТП произошло на Красноармейском шоссе. Он уточнил, что получившие травмы находятся в состоянии средней степени тяжести.

    Представители регионального главка МВД РФ подтвердили сообщение о дорожной аварии. «Пострадали четыре человека, в том числе двое детей», — добавили в пресс-службе.

    Сейчас на месте работает полиция, устанавливая все обстоятельства и причины происшествия.

     

    Автор: Алексей Громов
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