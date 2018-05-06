Главные новости 6 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 6 мая.

Министерство иностранных дел Литвы удивилось, что немецкий промышленный концерн Adidas продолжает выпускать женские майки с надписью USSR. Соответствующий пост появился на странице МИД Литвы в Twitter. МИД Литвы заподозрил Adidas в «ностальгии по империи» из-за маек с надписью USSR.

Украинские военные планируют провести соцопрос на территории России, чтобы узнать настроение жителей южных территорий. Украинские военные будут изучать настроение жителей юга России.

Официальное открытие 63-го международного музыкального конкурса «Евровидение» состоится в воскресенье, 6 мая, в столице Португалии. «Евровидение-2018» стартует в Лиссабоне, назван фаворит.

Порошенко вновь заявил, что украинская армия якобы в настоящее время является «одной из самых боеспособных в мире». Порошенко похвастался «дерзкими и удивительно профессиональными» ВСУ.

Премьерный показ фильма «Собибор» режиссера Константина Хабенского состоялся в Петербурге, на пресс-конференции известный актер устроил перепалку с публикой. Хабенский устроил перепалку с публикой на премьере фильма «Собибор» в Петербурге.

Акции протеста видеоблогера Алексея Навального состоялись 5 мая в ряде городов России. Однако по данным местных правоохранителей, число принявших в них участие людей в большинстве городов оказалось в разы меньше заявленного организаторами. «Использованный материал»: политолог объяснила провал акции Навального 5 мая.

Неизвестные вандалы пытались разрушить памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом в воскресенье сообщил мэр города Геннадий Кернес. Мэр Харькова назвал пытавшихся снести бюст маршалу Жукову «доморощенными декоммунизаторами».

Автомобильный эксперт Петр Шкуматов назвал нецелесообразным технический осмотр автомобилей в России в том виде, в котором процедура существует в настоящее время. Эксперт назвал нецелесообразным техосмотр автомобилей в России.

Своими заявлениями Порошенко поставил в неловкое положение Великобританию, которая добивается переноса чемпионата, проиграв РФ право на его проведение. Критикой ЧМ-2018 Порошенко оказал Лондону «медвежью услугу» — эксперт.