За такое никто не возьмется: в Киеве раскритиковали планы ВСУ провести соцопрос в России

Киев, 6 мая. В Киеве раскритиковали идею ВСУ провести на юге России социологический опрос, чтобы изучить настроения проживающих там граждан. О том, что предлагать такое по меньшей мере наивно, заявила руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

Социолог уверена, за такое просто никто не возьмется.

«Честно говоря, я в таком легком ступоре. Я думаю это какая-то наивность просто. Я уверена, что ни одна серьезная социологическая фирма за это не возьмется. Единственное что возможно, что их (ВСУ — прим. ФАН) просто обманут, если за это возьмется какая-то мошенническая фирмочка», — отметила Бекешкина, выступая в эфире канала «112 Украина».

Напомним, ранее стало известно, украинские военные намерены провести соцопрос на территории России, чтобы узнать настроения жителей южных регионов РФ. На эти цели Киев может выделить 1,6 миллиона гривен.