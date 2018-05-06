Меню
Общество
Самойлова приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне
Новости Сирии
Эрдоган пообещал продолжить военные операции против курдов в Сирии и Ираке
Следующая новость
Загрузка...

    Самойлова приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне

    124

    Самойлова приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне

    Лиссабон, 6 мая. Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение», приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне 6 мая.

    «Праздник Победы и Мира», в котором приняли участие около четырех сотен человек, прошел в столице Португалии в воскресенье, 6 мая. Первоначально прошло шествие «Бессмертный полк», в котором участвовали целые семьи — дети и взрослые шли в пилотках советского образца, с георгиевскими ленточками.

    Появление Юлии Самойловой, которая через считанные дни выступит на песенном конкурсе «Евровидение», вызвало ажиотаж, сообщает ТАСС. Многие подходили к ней и просили сфотографироваться, желали удачи, а также предложили возглавить шествие.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.