Самойлова приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне

Лиссабон, 6 мая. Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение», приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне 6 мая.

«Праздник Победы и Мира», в котором приняли участие около четырех сотен человек, прошел в столице Португалии в воскресенье, 6 мая. Первоначально прошло шествие «Бессмертный полк», в котором участвовали целые семьи — дети и взрослые шли в пилотках советского образца, с георгиевскими ленточками.

Появление Юлии Самойловой, которая через считанные дни выступит на песенном конкурсе «Евровидение», вызвало ажиотаж, сообщает ТАСС. Многие подходили к ней и просили сфотографироваться, желали удачи, а также предложили возглавить шествие.