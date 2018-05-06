«Обменяли на сало и самогон»: россияне высмеяли объяснения Киева об отсутствии Javelin в Донбассе

Москва, 6 мая. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о важном условии, выдвинутом Киеву со стороны США об использовании противотанковых ракетных комплексов Javelin в Донбассе.

«Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», — сказал он.

В ответ россияне высмеяли заявления Туки и выдвинули собственное предположение, почему «долгожданные» (именно так их назвал украинский лидер Петр Порошенко, — прим. ФАН) американские комплексы не используются в Донбассе. При этом большинство микроблогеров сошлись во мнении, что их попросту украли по дороге, чтобы в дальнейшем перепродать.

«Мы получим разрешение со стороны США продать всего лишь два-три этих комплекса…» а пока цены на них не сформированы», — шутит Александр Мельников. «Пулемёт на шаровары меняли, а за «Джавелин» сколько дают?» — поинтересовался Papakarlo. «Да продадут эти «Жавелины» украинские «вояки», или уже продали (на сало с самогоном обменяли), как всегда, поэтому их нет», — заметила Альберта.