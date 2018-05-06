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Более десяти человек погибли при взрыве в мечети Афганистана
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    Более десяти человек погибли при взрыве в мечети Афганистана

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    Более десяти человек погибли при взрыве в мечети Афганистана

    Кабул, 6 мая. В мечети в провинции Хост в Афганистане произошел взрыв — не менее 12 человек погибли, десятки получили ранения. По информации СМИ, ни одна из террористических организаций, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за атаку.

    Отмечается, что взрыв прогремел после полуденной молитвы.

    Напомним, в апреле в столице Афганистана, Кабуле, террорист-смертник осуществил теракт у центра для регистрации избирателей. Тогда погибли 57 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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