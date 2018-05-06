Более десяти человек погибли при взрыве в мечети Афганистана

Кабул, 6 мая. В мечети в провинции Хост в Афганистане произошел взрыв — не менее 12 человек погибли, десятки получили ранения. По информации СМИ, ни одна из террористических организаций, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за атаку.

Отмечается, что взрыв прогремел после полуденной молитвы.

#BREAKING: Bombing at mosque in Afghanistan kills 12, wounds 33 https://t.co/Hp1KFjKYf1 pic.twitter.com/4zSJzMcEUc — WSVN 7 News (@wsvn) May 6, 2018

Напомним, в апреле в столице Афганистана, Кабуле, террорист-смертник осуществил теракт у центра для регистрации избирателей. Тогда погибли 57 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.