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Акция «Бессмертный полк» прошла в Стокгольме
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    Акция «Бессмертный полк» прошла в Стокгольме

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    Акция «Бессмертный полк» прошла в Стокгольме

    Стокгольм, 6 мая. Акция «Бессмертный полк» прошла в столице Швеции – Стокгольме. В акции приняли участие порядка ста человек.

    В качестве организатора акции выступил Союз русских обществ Швеции, который объединяет полсотни русскоязычных организаций. По словам председателя объединения Людмилы Сигель, российские соотечественники организованно начали отмечать День Победы десять лет назад, а в прошлом году впервые прошел «Бессмертный полк».

    «Мы снова прошли от храма (приход Сергия Радонежского) нашим маленьким шведским «Полком», спели, рассказали о своих, подкрепились простой солдатской кашей», — отметила она.

    До начала акции в храме прошли благодарственный молебен о даровании победы и панихида по погибшим в войне. Также были возложены цветы и зажжены свечи в память о жертвах войны, сообщает ТАСС.

    Автор: Дарья Смолина
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