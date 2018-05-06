Илья Геркус: В контракте Семина условия не поменялись

Президент «Локомотива» Илья Геркус дал интервью Федеральному агентству новостей на следующий день после победы «железнодорожников» в чемпионате России.

— Последние несколько недель, когда у команды не получалось побеждать, что происходило в клубе?

— Клуб исполнял свои регулярные задачи: готовился к матчам. В команде искали тот баланс, который немножечко потеряли весной. Но нашли. Начиная от расстановки, состава, заканчивая психологической собранностью.

— Скоро будет два года, как вы на посту президента «Локомотива». Можете выделить три главных достижения и три главных ошибки?

— На мой взгляд, достижения налицо. Начну с очевидного, но важного со всех точек зрения — мы впервые за 14 лет стали чемпионами, все это плод работы многих и многих людей, в том числе, безусловно, руководства и менеджмента клуба. Мы приобрели новых болельщиков. И это тоже одно из главных. Мы сбалансировали внутренние процессы. Хотя, наверное, последнее звучит довольно абстрактно.

— Имеете в виду оптимизацию?

— Провели внутренний ремонт, не видимый глазу. Он помогает нам с оптимизмом смотреть в будущее. Привели все в порядок с точки зрения финансового фейр-плей. Планирование — на это тоже много времени ушло. У нас есть спортивный результат, яркий, который является следствием и первого, и второго. Что было ошибками? Я бы не стал сейчас на них акцентировать внимание, потому что, как уже сказал, с оптимизмом смотрю в будущее. Скорее, это наши внутренние ошибки. Кое-что с селекцией не доделали, где-то были с болельщиками слишком оптимистичны.

— Сложнее было людей на трибуны привлекать, чем казалось изначально?

— Где-то сложнее, где-то мы с ценами не попадали. Но это информация для внутреннего пользования. Любая работа невозможна без ошибок. Мы были последовательны, с самого начала придерживались своего курса.

— Многих до сих пор интересует вопрос конфликта между вами и Семиным.

— Это надуманная, раздуваемая извне история. Всем нравятся разговоры о конфликтах. Посмотрите на «Спартак». Когда там что-то происходит, СМИ ликуют. У нас были рабочие моменты, но это абсолютно нормально. Хуже, если бы их не было. Главное, что результат выдающийся. И это, в том числе, следствие взаимодействия тренера и президента.

— Сейчас активно обсуждается будущее целой группы футболистов, у которой заканчиваются контракты. Что с ними будет?

— В ближайшее время начнем работу над этим вопросом. Пока ничего больше сказать не могу.

— Но в планах сохранить состав?

— Не готов ничего сказать.

— Продление контракта с Юрием Семиным прямо перед матчем с «Зенитом» — что это?

— Это демонстрация доверия, поддержки.

— Как быстро договорились обо всем?

— На все ушла пара дней. Принципиальные вопросы сразу согласовали.

— В контракте Семина с клубом действительно прописана опция продления соглашения на сезон, если команда финиширует в пятерке?

— Все верно. Условия в его контракте не поменялись.

— Выходит, на следующий сезон задача — финишировать в еврокубковой зоне?

— Задачу у нас ставит Совет директоров, но в его контракте такие условия. Мы решили их не ужесточать. Это, на самом деле, ориентировочный параметр. Никто останавливаться по достижении пятого места не будет. Еще одна задача, безусловно, активное привлечение наших воспитанников в состав основной команды. Ее тоже никто не снимал, поскольку это стратегически важно для клуба.

— Юрий Павлович нашел подход к Игорю Денисову, у которого не всегда ладилось с тренерами. Не было опасений, когда приглашали его в «Локомотив»?

— Нет, никаких сомнений не было. Это ведь и обратный процесс. Сам Игорь тоже этот подход искал. В нем я был уверен на сто процентов. Я давно его знаю и считаю, что это игрок, заслуживающий абсолютное доверие. За это он отплачивает своей работой на поле.

— Год назад, когда в «Зенит» вернулся Сергей Фурсенко, была информация о возвращении Денисова в Петербург. Такая возможность существовала?

— В отношении высококлассных игроков всегда идет информация о возможном переходе в тот или иной клуб. И возможности возникают. Это всегда вопрос диалога. Он остался с нами и с самого начала вел нас к титулу, стремился к нему, верил. Игрок сказал — игрок сделал. Редкое качество.

— В какой момент появилось реальное ощущение, что можно выиграть чемпионат?

— После ничьей с «Уфой», когда «Спартак» проиграл «Уралу».

— Вчерашнее празднование — заготовка?

— Да, мы понимали, что это в ближайшие дни случится, и уже стали готовить сценарий, заниматься мерчендайзингом, в том числе футболками. Все было готово.

— В кулуарах активно обсуждают ваш возможный приход в «Зенит».

— Мне об этом ничего не известно.

— Последний вопрос касается бороды, которую вы в последнее время отпустили…

— Сбрею в ближайшее время. Пару дней еще похожу и побрею. Она была на удачу. Хоккейная.