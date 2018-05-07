Сирия восстанавливает жизнь на юге Ракки: жители региона празднуют возвращение беженцев — видео ФАН

В деревни, расположенные вдоль реки Евфрат на юго-востоке провинции Ракка, вернулась очередная группа местных жителей. По этому случаю представили администрации и местных арабских племен организовали праздничное мероприятие, в ходе которого люди выразили глубокую благодарность Сирийской арабской армии (САА) и ее союзникам. Данное событие освещал спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

К празднику присоединились жители населенных пунктов Абу Хаммад, Салим Аль-Хаммад и близлежащих деревень, расположенных недалеко от границы с соседней провинцией Дейр-эз-Зор. В рамках данного события в регионе прошли спортивные мероприятия, а вечером был организован праздничный концерт.

Нашему репортеру удалось взять интервью у одного их местных жителей, который буквально несколько дней назад смог вернуться в родной дом вместе с членами своей семьи. Мужчина по имени Махзуз поблагодарил правительственные войска САР и все поддерживающие их силы, в том числе ВКС РФ, за то, что принесли мир в его деревню. Он также выразил надежду, что это же скоро произойдет и с северной половиной провинции Ракка, а также с остальными регионами Сирии, где пока сохраняется активность боевиков.

«Мы наконец-то в нашей родной провинции Ракка, и теперь у нас все хорошо благодаря, конечно, сирийской армии и ее союзникам. Все отлично, и пусть Аллах защищает наших воинов. Я надеюсь, что Сирия вскоре восстановит абсолютную безопасность на всех своих территориях», — поделился с корреспондентом ФАН Махзуз.

Напомним, северную часть региона, и в том числе административный центр, в настоящее время занимают проамериканские курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF). Однако после захвата данных территорий еще осенью прошлого года ни курды, ни Вашингтон так и не приступили к налаживанию мирной жизни в этом районе. Под управлением официального Дамаска между тем находятся южные земли Ракки, которые были отбиты войсками САР у «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в 2017-м.

1 Организация запрещена на территории РФ.