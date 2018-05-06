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«Это может опять случиться»: врачи рассказали о состоянии сенатора Керимова
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    «Это может опять случиться»: врачи рассказали о состоянии сенатора Керимова

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    «Это может опять случиться»: врачи рассказали о состоянии сенатора Керимова

    Москва, 6 мая. Сенатор Сулейман Керимов попал в больницу в Подмосковье. По предварительным данным, причиной стали проблемы с сердцем.

    О госпитализации бизнесмена сообщил источник агентства «Интерфакс». «Вчера доставили около 21:00, с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой», — уточнил начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.

    В настоящее время состояние Керимова стабилизировалось, уже сегодня его выпишут. При этом Лищук отметил, что сенатора предупредили, что такое может повториться.

    «Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности, из-за стресса», — добавил специалист.

    Напомним, в конце ноября минувшего года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы, ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

     

    Автор: Алексей Громов
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