«Это может опять случиться»: врачи рассказали о состоянии сенатора Керимова

Москва, 6 мая. Сенатор Сулейман Керимов попал в больницу в Подмосковье. По предварительным данным, причиной стали проблемы с сердцем.

О госпитализации бизнесмена сообщил источник агентства «Интерфакс». «Вчера доставили около 21:00, с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой», — уточнил начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.

В настоящее время состояние Керимова стабилизировалось, уже сегодня его выпишут. При этом Лищук отметил, что сенатора предупредили, что такое может повториться.

«Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности, из-за стресса», — добавил специалист.

Напомним, в конце ноября минувшего года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы, ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.