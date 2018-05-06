Донбасс сегодня: волонтерам Киева мерещится грозный «Корнет», спецслужбы ЛНР помешали СБУ

Донбасс, 6 мая. Артиллерия ВСУ бьет по Горловке, в ЛНР работают украинские минометы. Спецслужбы Луганска перекрыли канал поставки наркотиков. Украинские волонтеры «доказали» поставки российского оружия в ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ситуация в ДНР

Три квартиры в Докучаевске получили различные повреждения в результате одного из обстрелов со стороны ВСУ. Всего по территории 14 городов и поселков ДНР украинские войска выпустили до 1000 артиллерийских снарядов и мин различного калибра.

По Горловке отработала ствольная артиллерия 122 калибра. Киевские силовики пытались спровоцировать военнослужащих республиканской армии. Однако, уже по традиции, снаряды легли вдалеке от позиций войск ДНР и попали по жилым кварталам, выжигая целые улицы. По всем оперативным направлениям велись обстрелы из БМП и БТР.

Множественным обстрелам также подвергся поселок Минеральное (пригород Донецка — прим. ред.). Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы не утихали по всем направлениям. Режим прекращения огня украинская сторона нарушила 33 раза.

Обстрелы ЛНР

Не утихали провокации украинских силовиков и на границах Луганской народной республики. По семи населенным пунктам ЛНР солдаты Киева наносили удары из тяжелых минометов и вооружений БМП и БТР.

Всего по территории республики было выпущено более 110 мин и гранат различного типа. Перемирие нарушено украинскими силовиками девять раз.

СБУ поставляла наркотики в ЛНР

Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР раскрыли крупный канал поставок наркотических веществ из Киева в населенные пункты республики. Канал был организован и курировался сотрудниками Службы безопасности Украины.

Под видом посылок сотрудники спецслужб Украины на автовокзалах передавали через жителей ЛНР пакеты с различными партиями наркотиков. На месте их забирал дилер. В результате хорошо проведенной операции в Станице Луганской на пункте пропуска был задержан один такой «курьер» из числа граждан ЛНР.

Видеть — не видели, но точно знаем

В воскресенье на лентах информационных изданий Украины появились сообщения о якобы применении в Донбассе российского вооружения. Речь идет об обстреле контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово», факт которого опровергли в оперативном командовании ДНР.

Как утверждают украинские волонтеры из достаточно известной организации, которая занимается сбором «доказательств российского присутствия» в Донбассе, обстрел осуществлен из противотанкового комплекса «Корнет».

В качестве доказательства подобных утверждений волонтеры приводят свои впечатления от просмотренного видео с формулировкой: «Волонтеры InformNapalm определили по видео, что пропускной пункт, вероятно, обстреляли ракетами российского образца из семейства 9М133 для ПТРК «Корнет». Ключевое слово — «вероятно».

Очевидно, волонтеры опрометчиво понадеялись, что таким образом «поставки» российских вооружений на Донбасс будут «доказаны», и Москве придется держать ответ перед Киевом.