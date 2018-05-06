Меню
Общество
Патриарх Московский и всея Руси отслужил литургию в преддверии Дня Победы
Общество
Патриарх Московский и всея Руси отслужил литургию в преддверии Дня Победы
Следующая новость
Загрузка...

    Патриарх Московский и всея Руси отслужил литургию в преддверии Дня Победы

    55

    Патриарх Московский и всея Руси отслужил литургию в преддверии Дня Победы

    Москва, 5 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную литургию в преддверии Дня Победы. Литургия прошла в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в воскресенье, 6 мая.

    После литургии патриарх Кирилл заявил, что использование вооруженных сил в агрессивных смыслах и с агрессивными целями является грехом. На военнослужащих возлагается особая нравственная ответственность не только перед людьми, но и перед Богом, отметил патриарх всея Руси.

    «На воинов, которые принимают присягу, возлагается величайшая ответственность не только перед людьми, но и перед Богом: быть защитниками Отечества и бороться со злом», — цитирует ТАСС патриарха.

    Также он добавил, что главной миссией, которую несло христолюбивое воинство, «была защита своего народа и своего Отечества».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.