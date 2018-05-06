Патриарх Московский и всея Руси отслужил литургию в преддверии Дня Победы

Москва, 5 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную литургию в преддверии Дня Победы. Литургия прошла в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в воскресенье, 6 мая.

После литургии патриарх Кирилл заявил, что использование вооруженных сил в агрессивных смыслах и с агрессивными целями является грехом. На военнослужащих возлагается особая нравственная ответственность не только перед людьми, но и перед Богом, отметил патриарх всея Руси.

«На воинов, которые принимают присягу, возлагается величайшая ответственность не только перед людьми, но и перед Богом: быть защитниками Отечества и бороться со злом», — цитирует ТАСС патриарха.

Также он добавил, что главной миссией, которую несло христолюбивое воинство, «была защита своего народа и своего Отечества».