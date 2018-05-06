«Мстители» собрали миллиард долларов быстрее последних «Звездных войн»

Москва, 6 мая. Фильм «Мстители: Война бесконечности», вышедший в прокат всего 11 дней назад, собрал уже 1 миллиард долларов. Таким образом третья часть киноэпопеи побила рекорд по кассовым сборам.

Ранее миллиард долларов за 12 дней удалось собрать фильму «Звездные войны: Пробуждение силы». Всего же в истории кинематографа эту отметку преодолели 34 картины.

Отметим, что только первый уикенд принес создателям «Мстителей» 250 миллионов долларов. В то же время картина еще не вышла в прокат в Китае.

@Avengers: Infinity War has set a new record for the fastest $1 billion, and has become the highest-grossing #superhero movie ever! pic.twitter.com/fkvM0Oulmy — Reel Cinemas, Dubai (@ReelCinemas) May 6, 2018

Напомним также, что новые «Мстители», наряду с такими картинами, как «Черная пантера» и «Мир Юрского периода 2», назывались самым ожидаемым фильмом 2018 года.