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«Мстители» собрали миллиард долларов быстрее последних «Звездных войн»
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    «Мстители» собрали миллиард долларов быстрее последних «Звездных войн»

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    «Мстители» собрали миллиард долларов быстрее последних «Звездных войн»

    Москва, 6 мая. Фильм «Мстители: Война бесконечности», вышедший в прокат всего 11 дней назад, собрал уже 1 миллиард долларов. Таким образом третья часть киноэпопеи побила рекорд по кассовым сборам.

    Ранее миллиард долларов за 12 дней удалось собрать фильму «Звездные войны: Пробуждение силы». Всего же в истории кинематографа эту отметку преодолели 34 картины.

    Отметим, что только первый уикенд принес создателям «Мстителей» 250 миллионов долларов. В то же время картина еще не вышла в прокат в Китае. 

    Напомним также, что новые «Мстители», наряду с такими картинами, как «Черная пантера» и «Мир Юрского периода 2», назывались самым ожидаемым фильмом 2018 года.

    Автор: Федор Веснин
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