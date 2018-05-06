Глава Росмолодежи попросил волонтеров распространять знания, полученные ими от ветеранов





Москва, 6 мая. Глава Росмолодежи Александр Бугаев призвал волонтеров распространять знания о Великой Отечественной войне, полученные ими от ветеранов Ветеранов Великой Отечественной войны.

«Вам очень повезло, вы можете еще общаться с теми людьми, которые принесли в нашу страну мир, принесли нам ту победу, которой мы все гордимся, ту победу, которая дала нам возможность жить, как мы хотим, и вообще саму возможность жить», — сказал Бугаев, выступая перед победителями конкурса «Послы Победы».

Он подчеркнул, что такая возможность, к сожалению, есть не у всех, именно поэтому крайне важно, чтобы волонтеры передали полученные знания своим друзьям, коллегам, и своим родителям.

Передача знаний о Великой Отечественной войне является одной из ключевых задач движения «Волонтеры Победы», добавил Бугаев.