Акция «Бессмертный полк» собрала около 1,5 тысяч человек в Мадриде

Мадрид, 6 мая. Общественная акция-шествие «Бессмертный полк» прошла в Мадриде. По данным организаторов, в шествии приняли участие полторы тысячи человек, в том числе представители посольства России в Мадриде.

Участники акции «Бессмертный полк» прошли от улицы Клаудио Мояно до площади Колон, расположенной в центре города. После чего начался праздничный концерт. Стоит отметить, что акция прошла не только в столице Испании, но и в других городах Королевства, например, Барселоне, Аликанте.

Посол РФ в Испании Юрий Корчагин сообщил, что и раньше принимал участие в акции, в прошлом году по работе он был в это время в Париже, но также принял участие вместе с другими российскими дипломатами. Как сообщает ТАСС, Корчагин в этом году нес портрет своего отца, которого призвали на военную службу.

Также российский дипломат отметил, что такая акция, как «Бессмертный полк», приобретает здесь особую значимость. По словам Корчагина, туристы и испанцы походят и спрашивают, что это.

«Мы чтим память своих родителей, дедов, родственников, которые воевали и освобождали Европу и мир от фашистской чумы. Акция имеет и сплачивающую роль, имеет и патриотически информационную направленность», — подчеркнул посол.

По словам главы испанской благотворительной ассоциации «Благое дело» Романа Демьяна, в этом году в акции приняло участие больше людей. Он подчеркнул, что «наш долг проводить не только «Бессмертный полк», но и различные мероприятия, посвященные Великой победе».