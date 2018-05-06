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Захарова разъяснила ситуацию с приглашением представителей Литвы на инаугурацию президента РФ
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    Захарова разъяснила ситуацию с приглашением представителей Литвы на инаугурацию президента РФ

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    Захарова разъяснила ситуацию с приглашением представителей Литвы на инаугурацию президента РФ

    Москва, 6 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с приглашением литовских официальных лиц на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина.

    В комментарии в Facebook представитель российского дипломатического ведомства объяснила, что путаница произошла из-за информации, растиражированной СМИ.

    «Для ясности, потому что «Газета.Ru» с подачи прибалтийских СМИ всех запутала, и сделала это несколько раз…  приглашение было направлено по линии департамента государственного протокола МИД в посольство Литвы (приглашения отправлялись именно послам)», — отметила Захарова. 

    При этом она подчеркнула, что посольство Литвы получило официальное приглашение в установленный срок.

    «Коллеги, пожалуйста, повнимательнее — из-за вас мы вчера с Далей Грибаускайте в топе Яндекса пару часов простояли. А у меня на субботу были планы получше…» — с юмором добавила Захарова.

    Напомним, ранее литовские СМИ сообщили, что ни президента страны Далу Грибаускайте, ни посла прибалтийского государства в Москве Ремигиюса Мотузаса не пригласили на церемонию инаугурации президента России, которая состоится 7 мая.

    Автор: Федор Веснин
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