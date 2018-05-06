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Россия поможет Мадагаскару ликвидировать мусор с помощью новых технологий
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    Россия поможет Мадагаскару ликвидировать мусор с помощью новых технологий

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    Россия поможет Мадагаскару ликвидировать мусор с помощью новых технологий

    Москва, 6 мая. Сотрудничество между Россией и Мадагаскаром продолжает расширяться. И одним из проектов, над которым работают обе страны, связан с переработкой мусора.

    Стоит отметить, что на данный момент уровень загрязненности отходами на острове приблизилсь к критическому. Россия и Мадагаскар договорились, что российские специалисты помогут с утилизацией мусора на острове. Об этом сообщает iReactor.

    По словам председателя коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрия Самонкина, такая инициатива даст новый толчок в развитии экономических отношений между двумя странами и улучшит инвестиционный климат.

    «Сбор и переработка мусора при использовании современных технологий — это привлекательный сектор для инвестиций и создания нового бизнеса. К тому же нам выпадает уникальный шанс использовать по полной наши технологии и довести их до совершенства. В дальнейшем этот опыт можно применять внутри самой России», — заявил эксперт.

    Самонкин отметил, что сотрудничество между Россией и Мадагаскаром с каждым годом лишь усиливается. И расширение сотрудничества в разных сферах является положительным курсом, по которому необходимо выстраивать все отношения на международной арене.  

    Автор: Дарья Смолина
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