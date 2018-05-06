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«Завидуйте молча»: россияне дали совет МИДу Литвы, возмущенному майками Adidas с надписью USSR
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    «Завидуйте молча»: россияне дали совет МИДу Литвы, возмущенному майками Adidas с надписью USSR

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    «Завидуйте молча»: россияне дали совет МИДу Литвы, взбесившемуся из-за маек Adidas с надписью USSR

    Москва, 6 мая. МИД Литвы возмутил выпуск женских маек Adidas с надписью USSR и гербом Советского Союза. Министерство тут же обвинило немецкий концерн в «ностальгии по империи». В ответ россияне посоветовали внешнеполитическому ведомству «завидовать молча», ведь «ни одной компании не придет в голову выпустить майку с надписью Литва».

    Напомним, сообщение с обвинениями в адрес Adidas было опубликовано в Twitter литовского МИД.«Все еще есть те, кто болен «ностальгией по империи», только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas», — заметили в министерстве.

    Эта «буря в стакане» развеселила пользователей соцсетей. «По-моему, маек бояться, это уже клиника», — заметил один из микроблогеров.

    А по мнению Людыны Павук, на самом деле литовцы в глубине души тоскуют по Союзу, поскольку, как считает она, «лучше быть частью мощной империи, чем декоративным государством-пустышкой в ЕС».

    А Евгения Просина посоветовала литовцам «завидовать молча». «Никакому известному бренду и в голову не придет выпускать майки с надписью «Литва», — написала она.

    Автор: Алексей Громов
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