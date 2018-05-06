«Точно не крашеный вольфрам?»: россияне посоветовали Турции проверить возвращаемое из США золото

Москва, 6 мая. Турция вывела свой золотой запас из Федерального резерва США, где он ранее находился на хранении. Как отмечает немецкое издание Frankfurter Allgemeine, Германия также уже вернула из-за океана около 300 тонн золота.

Пользователи социальных сетей в России советуют Анкаре быть внимательной, ведь Вашингтон запросто может «подсунуть» Турции «крашеный вольфрам».

«Китай тоже вернул золото (крашеный вольфрам)…» — напомнил Александр Королев.

«И Турции, и Германии надо тщательно проверить каждый слиток… как бы внутри вольфрам не оказался. Американцы они такие, как брать — так на ура, а как отдавать — так вольфрамом…» — предупредил пользователь с ником scourge.

«Эрдоган, ты слитки-то распили, а то вдруг там, как в китайских, вольфрамовые стержни», — написал еще один участник обсуждения.

Напомним, в октябре 2009 года Вашингтон отправил Пекину партию золотых слитков. Впоследствии выяснилось, что партия состояла из слитков вольфрама, на которые нанесли тонкий слой золота. При этом, по утверждению американских властей, «золотые» слитки хранились в Форт-Ноксе в течение многих лет. Реальный виновник произошедшего, кстати, установлен так и не был.